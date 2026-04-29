उदयपुर में साले ने जीजा का किया मर्डर, बहन की मौत के शक में जंगल ले जाकर पत्थर से कुचला
यहां एक व्यक्ति की उसके साले ने कथित तौर पर अपहरण कर हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपी को शक था कि उसकी बहन की मौत के पीछे उसके जीजा का हाथ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
राजस्थान के उदयपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति की उसके साले ने कथित तौर पर अपहरण कर हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपी को शक था कि उसकी बहन की मौत के पीछे उसके जीजा का हाथ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, घटना ओगना थाना क्षेत्र के अंबावी उपरेटा गांव की है। यहां करण नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 28 वर्षीय पिंटू वडेरा का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे जंगल में ले जाया गया, जहां उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही उपाधीक्षक विवेक सिंह मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस टीम ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर मृतक का शव बरामद कर लिया।
बताया जा रहा है कि आरोपी की बहन पारू (25), जो चोखला बारा गांव की रहने वाली थी, 24 अप्रैल को बीमार पड़ी थी। उसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में हालत बिगड़ने पर उदयपुर रेफर किया गया, जहां 27 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर संदेह जताया था। इसी शक के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
शादी से एक दिन पहले दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के खैरथल थाना क्षेत्र में बारात से एक दिन पहले दुल्हन लक्ष्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। लक्ष्मी कभी बहनों के साथ नृत्य कर रही थी, तो कभी खुद ही झूम रही थी। हर कोई उसकी खुशी देखकर खुश था। कुछ ही देर बाद उसे मेहंदी लगनी थी।
इसी बीच लक्ष्मी ने घबराहट की बात कही और बोली कि उसे उल्टी आ रही है। परिजनों ने तुरंत उसे संभाला, जूस पिलाया और पंखे की हवा में लिटा दिया। सूत्रों ने बताया कि कुछ देर तक सबको लगा कि वह ठीक हो जाएगी। घर में शादी की तैयारियां चलती रही, लेकिन जब उसकी मां ने उसे उठाने की कोशिश की, तो वह अचेत पड़ी थी।
यह देख पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज लक्ष्मी के फेरे होने थे, अब उसकी अर्थी उठेगी। यह दर्द परिवार ही नहीं, पूरे गांव को झकझोर रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें