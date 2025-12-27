Hindustan Hindi News
शरीर पर चोटें, मोजे और अंडरगार्मेंट तक गायब; उदयपुर गैंगरेप कांड की IT मैनेजर पीड़िता ने क्या बताया

राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ हुए गैंगरेप के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। 20 दिसंबर की रात को महिला के साथ उसके ही बॉस और सहयोगियों ने हैवानियत की।

Dec 27, 2025 01:34 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुर
राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ हुए गैंगरेप के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। 20 दिसंबर की रात को महिला के साथ उसके ही बॉस और सहयोगियों ने हैवानियत की। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया की बर्थडे पार्टी के बाद महिला की मदद के बहाने जितेश, शिल्पा सिरोही और गौरव सिरोही उसे अपनी कार में ले गए। आरोप है कि कार में उसे नशीला चीज दी गई और उसके साथ गैंगरेप किया गया।

अगले दिन जब महिला को होश आया, तो उसे अपने शरीर पर चोटें मिलीं और उसका सामान भी गायब था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि कार के डैशकैम (Dashcam) में इस पूरी वारदात का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, जो अब इस केस में सबसे बड़ा सबूत बन गया है। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि जब उसे होश आया तो उसके प्राइवेट पार्ट में और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द था। उसके जेवर, मोजे और अंडरगार्मेंट्स भी गायब थे।

आरोपी सीईओ जितेश सिसोदिया ने पिछले शनिवार को अपनी जन्मदिन पार्टी रखी थी जिसमें पीड़िता भी आमंत्रित थी। मेरठ के रहने वाले दूसरे आरोपी गौरव सिरोही और कंपनी में एग्जीक्यूटिव हेड उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया, आरोपियों को सुखेर पुलिस थाने की पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। इन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, घटना गत शनिवार रात की है। जन्मदिन की पार्टी के बाद सभी मेहमान चले गए तो पीड़िता अकेली रह गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे घर छोड़ने के बहाने कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने उसे अपनी कार में बिठाया। महिला का पति और कंपनी का सीईओ भी कार में थे। तीनों महिला को घर छोड़ने के लिए निकले।

आरोप है कि रास्ते में उन्होंने एक दुकान से सिगरेट जैसी कोई चीज खरीदी और महिला को दी। उसके इस्तेमाल के बाद वह बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया कि अगली सुबह उसे यौन उत्पीड़न का अहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीड़िता का मेडिकल मुआयना किया गया और बयान दर्ज किए गए।

