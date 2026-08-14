दो दिन से लापता थे पति-पत्नी, घर के ही संदूक में मिली दोनों की लाश; उदयपुर में खौफनाक कांड
उदयपुर में पति-पत्नी पिछले दो दिनों से लापता थे। शुक्रवार को उनके शव उन्हीं के घर में रखे एक संदूक से बरामद किए गए।
उदयपुर जिले में दो दिन से लापता बुजुर्ग पति-पत्नी के शव उनके घर में एक बक्से के अंदर से बरामद हुए हैं। दोनों की पहचान सायरा थाने के पुनावली गांव के रहने वाले 65 साल के लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी 62 साल की राधा देवी के तौर पर हुई है। दोनों बुधवार सुबह से लापता थे। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब परिवार के सदस्यों को तेज बदबू आई। उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। संदूक के अंदर ही दोनों शव रखे हुए थे।
पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को परिवार के सदस्यों को घर से बदबू आई, जिसके बाद उन्होंने तलाशी ली और एक बक्सा खोला जिससे बदबू आ रही थी। पुलिस को शक है कि दोनों हत्या मंगलवार देर रात की गई होगी और बाद में उनके शव बक्से में रख दिए गए होंगे। बुजुर्ग पति-पत्नी के अलावा घर में और कोई नहीं रता था।
पड़ोसी ने बेटे से की थी बात
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लहरीलाल दूध बेचते थे और जब वह दूध देने नहीं पहुंचे तो एक पड़ोसी उनके घर गया और देाखा दरवाजा खुला था लेकिन वे दोनों वहां नहीं थे। अधिकारी के अनुसार पड़ोसी ने गुजरात के राजकोट में काम करने वाले उनके बेटे मनोहर को सूचना दी, जिसके बाद मनोहर ने रिश्तेदारों से घर जाकर अपने माता-पिता को खोजने के लिए कहा।
अधिकारियों ने बताया कि कुछ पता नहीं चलने पर मनोहर घर पहुंचा और थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी। अगली सुबह उसे पता चला कि उसके माता-पिता दोनों लापता हैं। पुलिस संदिग्धों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है।
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अदिति शर्मा
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