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दो दिन से लापता थे पति-पत्नी, घर के ही संदूक में मिली दोनों की लाश; उदयपुर में खौफनाक कांड

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, उदयरपुर, पीटीआई
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उदयपुर में पति-पत्नी पिछले दो दिनों से लापता थे। शुक्रवार को उनके शव उन्हीं के घर में रखे एक संदूक से बरामद किए गए। 

दो दिन से लापता थे पति-पत्नी, घर के ही संदूक में मिली दोनों की लाश; उदयपुर में खौफनाक कांड
उदयपुर में घर के संदूक में मिली पति-पत्नी की लाश के मामले की जांच पुलिस कर रही है।

उदयपुर जिले में दो दिन से लापता बुजुर्ग पति-पत्नी के शव उनके घर में एक बक्से के अंदर से बरामद हुए हैं। दोनों की पहचान सायरा थाने के पुनावली गांव के रहने वाले 65 साल के लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी 62 साल की राधा देवी के तौर पर हुई है। दोनों बुधवार सुबह से लापता थे। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब परिवार के सदस्यों को तेज बदबू आई। उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। संदूक के अंदर ही दोनों शव रखे हुए थे।

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को परिवार के सदस्यों को घर से बदबू आई, जिसके बाद उन्होंने तलाशी ली और एक बक्सा खोला जिससे बदबू आ रही थी। पुलिस को शक है कि दोनों हत्या मंगलवार देर रात की गई होगी और बाद में उनके शव बक्से में रख दिए गए होंगे। बुजुर्ग पति-पत्नी के अलावा घर में और कोई नहीं रता था।

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पड़ोसी ने बेटे से की थी बात

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लहरीलाल दूध बेचते थे और जब वह दूध देने नहीं पहुंचे तो एक पड़ोसी उनके घर गया और देाखा दरवाजा खुला था लेकिन वे दोनों वहां नहीं थे। अधिकारी के अनुसार पड़ोसी ने गुजरात के राजकोट में काम करने वाले उनके बेटे मनोहर को सूचना दी, जिसके बाद मनोहर ने रिश्तेदारों से घर जाकर अपने माता-पिता को खोजने के लिए कहा।

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अधिकारियों ने बताया कि कुछ पता नहीं चलने पर मनोहर घर पहुंचा और थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी। अगली सुबह उसे पता चला कि उसके माता-पिता दोनों लापता हैं। पुलिस संदिग्धों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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