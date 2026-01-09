बिना इजाजत कपल के कमरे में घुस गया स्टाफ, राजस्थान के होटल पर ठोका 10 लाख का जुर्माना

संक्षेप: राजस्थाय के उदयपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के फाइव स्टार होटल द लीला पैलेस को 10 लाख रुपए फाइन देने के लिए कहा गया है।

राजस्थाय के उदयपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के फाइव स्टार होटल द लीला पैलेस को 10 लाख रुपए फाइन देने के लिए कहा गया है। ये फाइन सर्विस में भारी कमी और महिला गेस्टी की प्राइवेसी के उल्लंघन के आरोप में लगाया गया है। चेन्नई के उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला सुनाते हुए होटल के मालिक 'श्लोस उदयपुर प्राइवेट लिमिटेड' को आदेश दिया है कि वह हर्जाने के साथ-साथ कमरे का पूरा किराया (55,500 रुपये) और मुकदमे का खर्च भी चुकाए। यह मामला जनवरी 2025 का है, जब चेन्नई की एक गर्भवती वकील अपने पति का जन्मदिन मनाने वहां रुकी थीं।

घटना 27 जनवरी 2025 की बताई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब कपल कमरे के वॉशरूम में थे, तब हाउसकीपिंग स्टाफ का एक कर्मचारी बिना अनुमति मास्टर चाबी लगाकर कमरे में घुस आया। महिला का आरोप है कि मना करने के बावजूद कर्मचारी ने वॉशरूम के टूटे हुए दरवाजे से झांका, जिससे उन्हें बेहद शर्मिंदगी और मानसिक तनाव झेलना पड़ा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वे नो सर्विस चिल्लाए लेकिन स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। बाद वह बल मामूली तरीके से सॉरी बोलकर चला गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि रिसेप्शन पर घटना की सूचना देने के बाद भी, होटल सीनियर मैनेजमेंट ने कोई तुरंत कार्रवाई नहीं की। होटल ने सेवा में किसी भी कमी से इनकार किया और दावा किया कि स्टाफ ने एसओपी का पालन किया था।

आरोप है कि होटल प्रबंधन ने अपनी गलती मानने के बजाय दलील दी कि कमरे के अंदरूनी लॉक नहीं लगे थे, लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर दिया। चेन्नई के उपभोक्ता आयोग ने कहा कि किसी भी होटल के आंतरिक नियम (SOP) किसी मेहमान की निजता के मौलिक अधिकार से बड़े नहीं हो सकते। आयोग ने कहा कि एक फाइव-स्टार होटल जो लग्जरी सुविधाओं के नाम पर भारी किराया वसूलता है, वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। आयोग ने होटल के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने नियमों का पालन किया था, क्योंकि होटल द्वारा खुद लिखे गए माफीनामे यह साबित करते हैं कि उनकी ओर से चूक हुई थी।