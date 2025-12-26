CEO की बर्थडे पार्टी, कार में मैनेजर को लिफ्ट और फिर रातभर गैंगरेप; उदयुपर कांड की पूरी कहानी
वह गई तो थी बॉस के बुलावे पर सीईओ के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए लेकिन हैवानियत का शिकार होना पड़ा। राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ हुई गैंगरेप की घटना बेहद हैरान करने वाली है। आरोप है कि चलती कार उसके साथ दरिंदगी की गई। जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कंपनी का सीईओ और एग्जीक्युटिव हेड शामिल हैं। हैरानी की बात यह भी है कि पति-पत्नी ने साथ मिलकर गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया।
पुलिस के मुताबिक, कंपनी के सीईओ ने पिछले शनिवार को अपने बर्थडे की पार्टी दी थी। उसी कंपनी में पीड़िता मैनेजर है। वह अन्य मेहमानों की तरह पार्टी में शामिल जो देर रात तक चली। पार्टी चलती रही और मेहमान एक-एक कर निकलते गए। बाद में पीड़िता समेत चार लोग ही वहां बच गए।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पास गाड़ी नहीं थी। कंपनी की एग्जीक्युटिव हेड ने उसे कहा कि वह उसे घर तक छोड़ देगी। उसने लिफ्ट के ऑफर को स्वीकार किया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। इसमें कंपनी के सीईओ और एग्जीक्युटिव हेड का पति भी थे।
बेहोश करके मिटा रहे थे हवस, तभी आ गया होश
पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि सफर के दौरान आरोपियों ने गाड़ी एक दुकान पर रोकी और सिगरेट जैसी कोई चीज खरीदी। उन्होंने इसे पीड़िता को ऑफर किया। इससे पहले यह जानकारी आई थी कि आरोपियों ने शराब खरीदी थी और जबरन उसे पिलाया था। उस संदिग्ध चीज के सेवन से पीड़िता बेहोशी की स्थिति में चली गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसे होश आया तो उसने पाया कि चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया जा रहा था। पीड़िता ने कहा कि घटना में तीनों शामिल थे और उसके विरोध के बावजूद उन्होंने गलत काम किया।
रातभर दरिंदगी के बाद घर छोड़ा
पीड़िता ने कहा कि उसे कार में सुबह तक रखा गया और बाद में घर के पास छोड़कर चले गए। महिला ने कहा कि वह बहुत अधिक दर्द में थी और कमजोरी महसूस कर रही थी। वह एक निजी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए गई। उसके मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के आधार पर सुखेर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया गया।
सीईओ समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार
सीईओ, महिला एक्जीक्युटिव हेड और उसके पति को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने कहा, 'सुखेर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया है।' पुलिस ने कहा कि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसके बयान को दर्ज किया गया है। जांच एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई है।