जयपुर में सोना गलाने वाली भट्टी में धमाके के बाद लगी आग; दो मजदूरों की मौत, कई घायल
पुलिस ने बताया कि विस्फोट के बाद परिसर में भारी धुआं भर जाने के कारण मुख्य द्वार से फैक्टरी के अंदर पहुंचना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद जेसीबी वाहन की मदद से दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया और अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया।
राजस्थान में जयपुर शहर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को सोना गलाने वाली भट्टी में हुए एक भीषण विस्फोट के बाद आग लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों में MP की रहने वाली एक महिला और UP का रहने वाला एक पुरुष शामिल है, वहीं घायलों में दो की हालत गंभीर है।
पुलिस के अनुसार, यह हादसा शाम करीब 5 बजे 'आइडियल फिरकल सर्विसेज लिमिटेड' नामक फैक्टरी में हुआ, जहां सोने की चेन बनाने का काम होता है। पुलिस ने बताया कि इस दौरान सोना पिघलाने वाली भट्टी में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया, जिससे वहां आग लग गई और परिसर में धुआं भर गया। हादसे के समय फैक्टरी करीब 15 लोग काम कर रहे थे।
रीवा की महिला और चंदौली के पुरुष की मौत
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि इस हादसे में मध्यप्रदेश के रीवा की रहने वाली सरस्वती (45) और उत्तर प्रदेश के चंदौली के रजनीश (19) की मौत हो गई। जबकि घायलों की पहचान मध्य प्रदेश के रीवा के बबोल (32) और संदीप सिंह (19), पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के लालमोहन (52) तथा उत्तर प्रदेश के बरेली के अजयपाल (26) के रूप में हुई है। अधिकारी के मुताबिक बबोल और लालमोहन की हालत गंभीर है।
जेसीबी से दीवार तोड़कर बनाया गया रास्ता
पुलिस ने बताया कि विस्फोट के बाद परिसर में भारी धुआं भर जाने के कारण मुख्य द्वार से फैक्टरी के अंदर पहुंचना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद जेसीबी मशीन से दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया और अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया।
छह लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, दो की मौत
पुलिस का कहना है कि बचाव कार्य के बाद सभी छह घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के अनुसार, चार घायलों का उपचार चल रहा है जिनमें से दो को गंभीर हालत में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ घायलों का रक्तचाप (बीपी) काफी कम था और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी।
थर्मोस्टेट में खराबी को माना जा रहा हादसे की वजह
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि भट्टी का तापमान निर्धारित सीमा से ज्यादा बढ़ने और स्वचालित नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खराबी आने के कारण विस्फोट हुआ होगा। पुलिस ने बताया कि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल और तकनीकी दलों की मदद से जांच की जा रही है।
पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के जयपुर पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।