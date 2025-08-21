राजस्थान के अलवर में 50 लाख की स्मैक सहित दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस करवाई को भिवाड़ी पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है।

राजस्थान के अलवर जिले की भिवाडी पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बडी कार्यवाही करते हुए 50 लाख की स्मेक जप्त की है। पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस करवाई को भिवाड़ी पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है।

भिवाडी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया की बुधवार रात चौपानकी थानाधिकारी द्वारा अजमेरी गेट पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चैंकिग कर रहे थे । इसी दौरान रात 8 बजे अजमेरी गेट नाका पर एक मोटरसाईकिल आई, जिस पर दो युवक सवार थे।

पुलिसकर्मियों द्वारा हाथ का ईशारा कर चेकिंग के लिए बाइक को रुकवाना चाहा, लेकिन बाइक चालक पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने बाइक का पीछा कर दोनों व्यक्तियों को पकडा और भगाने का कारण पूछा, तो मोटरसाइकिल चालक सही जवाब नही दे पाए। इससे पुलिस को और भी शक होने लगा।

भिवाडी एसपी ने बताया की पकड़े गए दोनों युवकों की तलाशी ली, तो मौके से एक युवक के पजामे की जेब मे पुड़िया में कुछ मिला। इस पर पुलिस ने दोनों के नाम पते पूछे, तो उन्होंने अपना नाम कमल (23) पुत्र ठाकुरचन्द निवासी शंकरपुरा थाना बुराडी दिल्ली तथा दूसरे शख्स ने अपना नाम कुलदीप (20) पुत्र ओमप्रकाश निवासी शंकरपुरा थाना बुराडी दिल्ली होना बताया।

दोनों युवकों को थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया की इस पुड़िया में अवैध मादक पदार्थ स्मैक है। पुड़िया का वजन किया गया तो इसमें 259 ग्राम स्मैक निकली। इस पर पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।