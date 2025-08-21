Two smugglers arrested with smack worth 50 lakhs in Alwar, Rajasthan राजस्थान के अलवर में 50 लाख की स्मैक सहित दो तस्कर गिरफ्तार, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Two smugglers arrested with smack worth 50 lakhs in Alwar, Rajasthan

राजस्थान के अलवर में 50 लाख की स्मैक सहित दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस करवाई को भिवाड़ी पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अलवरThu, 21 Aug 2025 07:47 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान के अलवर में 50 लाख की स्मैक सहित दो तस्कर गिरफ्तार

राजस्थान के अलवर जिले की भिवाडी पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बडी कार्यवाही करते हुए 50 लाख की स्मेक जप्त की है। पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस करवाई को भिवाड़ी पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है।

भिवाडी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया की बुधवार रात चौपानकी थानाधिकारी द्वारा अजमेरी गेट पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चैंकिग कर रहे थे । इसी दौरान रात 8 बजे अजमेरी गेट नाका पर एक मोटरसाईकिल आई, जिस पर दो युवक सवार थे।

पुलिसकर्मियों द्वारा हाथ का ईशारा कर चेकिंग के लिए बाइक को रुकवाना चाहा, लेकिन बाइक चालक पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने बाइक का पीछा कर दोनों व्यक्तियों को पकडा और भगाने का कारण पूछा, तो मोटरसाइकिल चालक सही जवाब नही दे पाए। इससे पुलिस को और भी शक होने लगा।

भिवाडी एसपी ने बताया की पकड़े गए दोनों युवकों की तलाशी ली, तो मौके से एक युवक के पजामे की जेब मे पुड़िया में कुछ मिला। इस पर पुलिस ने दोनों के नाम पते पूछे, तो उन्होंने अपना नाम कमल (23) पुत्र ठाकुरचन्द निवासी शंकरपुरा थाना बुराडी दिल्ली तथा दूसरे शख्स ने अपना नाम कुलदीप (20) पुत्र ओमप्रकाश निवासी शंकरपुरा थाना बुराडी दिल्ली होना बताया।

दोनों युवकों को थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया की इस पुड़िया में अवैध मादक पदार्थ स्मैक है। पुड़िया का वजन किया गया तो इसमें 259 ग्राम स्मैक निकली। इस पर पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट- हंसराज