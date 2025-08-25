2 और शव मिले, राजस्थान में बाढ़ में बह गई थी कार; अब तक 4 लाशें बरामद

राजस्थान के झालावाड़ में 2 और शव बरामद किए गए हैं। रविवार को पानी में डूबे एक से गुजरते समय एक कार बह गई थी। करीब 3 घंटे बाद दो लोगों के शव और कार को बरामद कर लिया गया था। सोमवार को दो और शव मिलने से इस घटना में मरने वालों की संख्या चार हो गई है।

राजस्थान के झालावाड़ में 2 और शव बरामद किए गए हैं। रविवार को पानी में डूबे एक से गुजरते समय एक कार बह गई थी। करीब 3 घंटे बाद दो लोगों के शव और कार को बरामद कर लिया गया था। सोमवार को दो और शव मिलने से इस घटना में मरने वालों की संख्या चार हो गई है।

राजस्थान के झालावाड़ में डूबे हुए पुल को पार करने की कोशिश में एक कार के बाढ़ के पानी में बह जाने के एक दिन बाद दो शव बरामद किए गए। इनमें से एक शव सरकारी स्कूल के शिक्षक का है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर को हुई जब स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद कार ने गागरोन किले के पास चंगेरी पुलिया (निचले पुल) पर बहते पानी से गुजरने की कोशिश की। घटना के तीन घंटे के भीतर दो शव और वाहन बरामद कर लिए गए थे।

एसडीएम अभिषेक चरण ने बताया कि सोमवार को कोटा जिले के रामगंजमंडी उपखंड के कुदायला गांव के 35 साल के लेखराज सैनी का शव दोपहर करीब डेढ़ बजे गहरे पानी से निकाला गया। अधिकारी ने बताया कि देर शाम चौथा शव भी बरामद किया गया, जिसकी पहचान जयपुर के सांभर निवासी वेणुगोपाल के रूप में हुई है। वे कुदायला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे।

घटना के दिन जो दो शव निकाले गए थे उनमें एक गंगानगर के 49 साल के विजय नगर निवासी नीरज सिंह शेखावत का था। वह कुदायला के एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे। चौथा शव कुदायला गांव के 60 साल के हरि बल्लभ खाती का था।