two members of lawrence bishnoi gang arrested with pistol in rajasthan

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 विदेशी पिस्टल और 17 कारतूस बरामद

राजस्थान पुलिस ने हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने दो विदेशी पिस्तौलें, 17 कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। बदमाशों की पहचान गुरुनाम सिंह जटसिख और अरविंद डेलू उर्फ दारा बिश्नोई के रूप में हुई है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, हनुमानगढ़Mon, 6 Oct 2025 10:51 PM
राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के हरियाणा सीमा से सटे संगरिया शहर में 12 सितंबर को हुई बहुचर्चित हत्या की घटना के मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में मुख्य निशाना संगरिया निवासी नरेश नारंग था, लेकिन हमलावरों ने गलती से उसकी फर्म के साझेदार विकास जैन (48) को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।

पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने सोमवार को बताया कि सोमवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गुरुनाम सिंह जटसिख (28) और अरविंद डेलू उर्फ दारा बिश्नोई (39) शामिल हैं। इनके पास से दो विदेशी पिस्तौलें, 17 कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है।

उन्होंने बताया कि इन दोनों ने मुख्य शूटर जालंधरसिंह उर्फ अमृतपालसिंह को संगरिया में किराए का मकान उपलब्ध करवाया था। साथ ही, मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी प्रदान किए थे। इन आरोपियों ने नरेश नारंग और उसके घर की रेकी भी की थी। पुलिस ने इन्हें मुख्य आरोपियों का सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के मुख्य शूटर जालंधरसिंह उर्फ अमृतपालसिंह (27) और उसके साथी हरदीप सिंह को 15 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। जालंधरसिंह ने ही विकास जैन पर गोलियां चलाईं थीं।