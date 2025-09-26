10 करोड़ टैक्स बढ़ा मांगी लाखों की घूस, इनकम टैक्स के 2 अफसरों को 4-4 साल की जेल

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इनकम टैक्स के दो अधिकारियों को रिश्वत लेने के जुर्म में चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने बिचौलिए के तौर पर काम करने के आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने जेल की सजा के अलावा दोनों अधिकारियों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इनकम टैक्स के दो अधिकारियों को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने बिचौलिए के तौर पर काम करने के आरोपी एक जौहरी को बरी कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जेल की सजा के अलावा दोनों अधिकारियों को 1.10-1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, पीठासीन अधिकारी (सीबीआई मामलों की विशेष अदालत) भूपेंद्र सनाढ्य ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारियों के कार्यों में गंभीर भ्रष्टाचार है, जिससे सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास कम हुआ है।

यह मामला मार्च 2015 का है। बाड़मेर के व्यवसायी किशोर जैन द्वारा सीबीआई से संपर्क करने के बाद तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और इंस्पेक्टर शैलेंद्र भंडारी को जौहरी चंद्र प्रकाश कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

जैन ने आरोप लगाया कि आयकर अधिकारियों ने वर्ष 2012-13 के लिए उनकी टैक्स देनदारी को 2.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए कर दिया। बाद में इस मामले को निपटाने के लिए रिश्वत की मांग की।

शुरुआत में रिश्वत की मांग 25 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन बातचीत के बाद इसे घटाकर 23 लाख रुपए कर दिया गया। जैन को अपील आयुक्त के यहां से पहले ही उनके पक्ष में फैसला मिल चुका था। उन्होंने शिकायत की कि फैसला आने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों का उन पर लगातार दबाव बना रहा।

उनकी शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और 31 मार्च 2015 को भंडारी को कट्टा के शोरूम में 15 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई की जांच में बताया गया है कि यह पैसा शर्मा की ओर से लिया जा रहा था। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों अधिकारियों और जौहरी पर आईपीसी की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि, जौहरी कट्टा को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया गया था।