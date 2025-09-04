ईसाई मिशनरी के होस्टल में नाबालिग बच्चों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, 2 लोग गिरफ्तार

राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ईसाई मिशनरी के एक होस्टल में कथित तौर पर धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान होस्टल में 6 से 17 साल की उम्र के 52 बच्चे पाए गए।

अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद निवासी अमृत और राजस्थान के रामगढ़ निवासी सोनू रायसिख को बुधवार शाम शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोलेटा गांव की सैयद कॉलोनी स्थित एक होस्टल में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि आरोपी हिंदू और सिख धर्मों का गलत चित्रण करके और ईसाई धर्म को सच्चा धर्म बताकर नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे।

अधिकारी ने कहा कि अमृत इसी तरह के एक मामले में जमानत पर बाहर है। फिर भी वह ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है। हिंदू संगठनों से मिली जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान छात्रावास में 6 से 17 साल की उम्र के 52 बच्चे पाए गए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये बच्चे अलवर, हनुमानगढ़ और दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं और अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। छात्रावास में उन्हें मुफ्त भोजन, आवास और शिक्षा की सुविधा दी जाती है। एमआईए थाने के एसएचओ अजीत सिंह ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि अमृत ने अगस्त में सीकर में एक ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा आयोजित धर्मांतरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।