ईसाई मिशनरी के होस्टल में नाबालिग बच्चों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, 2 लोग गिरफ्तार

Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Two in Rajasthan Alwar for involvement in religious conversion

राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ईसाई मिशनरी के एक होस्टल में कथित तौर पर धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान होस्टल में 6 से 17 साल की उम्र के 52 बच्चे पाए गए।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुरThu, 4 Sep 2025 06:55 PM
राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ईसाई मिशनरी के एक होस्टल में कथित तौर पर धर्मांतरण में शामिल होने के आरोप है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान होस्टल में 6 से 17 साल की उम्र के 52 बच्चे पाए गए।

अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद निवासी अमृत और राजस्थान के रामगढ़ निवासी सोनू रायसिख को बुधवार शाम शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोलेटा गांव की सैयद कॉलोनी स्थित एक होस्टल में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि आरोपी हिंदू और सिख धर्मों का गलत चित्रण करके और ईसाई धर्म को सच्चा धर्म बताकर नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे।

अधिकारी ने कहा कि अमृत इसी तरह के एक मामले में जमानत पर बाहर है। फिर भी वह ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है। हिंदू संगठनों से मिली जानकारी के आधार पर यह छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान छात्रावास में 6 से 17 साल की उम्र के 52 बच्चे पाए गए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये बच्चे अलवर, हनुमानगढ़ और दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं और अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। छात्रावास में उन्हें मुफ्त भोजन, आवास और शिक्षा की सुविधा दी जाती है। एमआईए थाने के एसएचओ अजीत सिंह ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि अमृत ने अगस्त में सीकर में एक ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा आयोजित धर्मांतरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।

इस बीच, विहिप और बजरंग दल के सदस्यों ने गुरुवार को छात्रावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कथित धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विहिप के जिला महासचिव बिजेंद्र खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि बच्चों को हिंदू देवी-देवताओं को अस्वीकार करने और ईसाई मान्यताओं को अपनाने की शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईसाई मिशनरी हिंदू मूर्तियों को पानी में विसर्जित करके उन्हें शक्तिहीन दिखाने जैसे कृत्य करके गलत सूचना फैला रहे हैं।