खुली जेल की तंग गलियों से शादी के बंधन तक; उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदी एक-दूसरे का हाथ थामेंगे

संक्षेप: राजस्थान के जयपुर में हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदियों ने शादी करने का फैसला लिया है। सांगानेर की खुली जेल में रखे जाने के दौरान दोनों को प्यार हो गया। जेल की दीवारों के भीतर बने उनके इस बंधन का जन्म इस हफ्ते की शुरुआत में दोनों दोषियों को मिली 15 दिन की पैरोल के बाद हुआ है।

दोनों हत्या के मामले में दोषी जयपुर की खुली जेल की तंग गलियों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो चर्चित हत्या के दोषियों के बीच एक रिश्ता पनपा जो शुक्रवार को शादी में बदलने जा रहा है। 34 साल की प्रिया सेठ एक डेटिंग ऐप पर एक आदमी को फंसाने और बाद में गला घोंटकर उसके शव को सूटकेस में भरकर हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रही है। वहीं, 29 साल के हनुमान प्रसाद ने अपने रिश्ते में रही एक महिला के साथ मिलकर उसके पति और बच्चों की हत्या में शामिल था।

दोनों दोषियों को मिली 15 दिन की पैरोल सांगानेर की खुली जेल में रखे जाने के दौरान दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया है। जेल की दीवारों के भीतर बने उनके इस बंधन का जन्म इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों दोषियों को मिली 15 दिन की पैरोल के बाद हुआ है। उनके वकील विश्राम प्रजापत ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 7 जनवरी को पैरोल समिति को सात दिनों के भीतर उनके आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पैरोल मंजूर की गई।

एक साल से एक-दूसरे के करीब आ गए थे उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए समिति ने उनकी रिहाई को मंजूरी दे दी, जिससे दोनों बुधवार को जेल से बाहर आ गए। शादी अलवर जिले के बरोदामेओ में होनी है जो प्रसाद का पैतृक गांव है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पिछले एक साल से खुली हवा वाली जेल में रहते हुए एक-दूसरे के करीब आ गए थे। यह जेल राजस्थान कैदी शिविर नियम, 1972 के तहत संचालित होती है। यहां कुछ चुने हुए कैदियों को दिन में बाहर काम करने और शाम तक शिविर में लौटने की अनुमति होती है।

महिला कैदी को 2023 में सजा सुनाई गई प्रिया सेठ को 2018 में जयपुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। 27 साल के दुष्यंत शर्मा का शव शहर के बाहरी इलाके में एक सूटकेस में भरा हुआ मिला था। पुलिस के मुताबिक, सेठ की मुलाकात पीड़ित से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। उसने बजाज नगर स्थित अपने किराए के फ्लैट में उसे बंधक बनाकर रखा, उसकी हत्या कर दी और बाद में शव को ठिकाने लगा दिया। उसे 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2017 के एक हत्या मामले में दोषी हनुमान प्रसाद को 2023 में दोषी ठहराया गया था। उसे अलवर में 2017 के एक हत्या मामले में दोषी पाया गया था। इसमें एक आदमी, उसके तीन बेटों और एक भतीजे की हत्या शामिल थी। पुलिस ने बताया कि उसने उस व्यक्ति की पत्नी संतोष शर्मा के साथ संबंध बना लिया था और कथित तौर पर पीड़ितों को नशीली दवा देकर परिवार की हत्या करने की साजिश रची थी।

पैरोल देने के फैसले का विरोध शुरू हालांकि, दोनों कैदियों को पैरोल देने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। दुष्यंत शर्मा मामले में पीड़ित परिवार के वकील संदीप लोहारिया ने कहा कि वे पैरोल आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि पैरोल मिलने के बाद भी हमें सूचित नहीं किया गया। हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।