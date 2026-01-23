Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Two convicts serving life in Rajasthan open jail for high profile murders set to marry
खुली जेल की तंग गलियों से शादी के बंधन तक; उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदी एक-दूसरे का हाथ थामेंगे

खुली जेल की तंग गलियों से शादी के बंधन तक; उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदी एक-दूसरे का हाथ थामेंगे

संक्षेप:

राजस्थान के जयपुर में हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदियों ने शादी करने का फैसला लिया है। सांगानेर की खुली जेल में रखे जाने के दौरान दोनों को प्यार हो गया। जेल की दीवारों के भीतर बने उनके इस बंधन का जन्म इस हफ्ते की शुरुआत में दोनों दोषियों को मिली 15 दिन की पैरोल के बाद हुआ है।

Jan 23, 2026 01:10 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के जयपुर में हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदियों ने शादी करने का फैसला लिया है। सांगानेर की खुली जेल में रखे जाने के दौरान दोनों को प्यार हो गया। जेल की दीवारों के भीतर बने उनके इस बंधन का जन्म इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों दोषियों को मिली 15 दिन की पैरोल के बाद हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दोनों हत्या के मामले में दोषी

जयपुर की खुली जेल की तंग गलियों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो चर्चित हत्या के दोषियों के बीच एक रिश्ता पनपा जो शुक्रवार को शादी में बदलने जा रहा है। 34 साल की प्रिया सेठ एक डेटिंग ऐप पर एक आदमी को फंसाने और बाद में गला घोंटकर उसके शव को सूटकेस में भरकर हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रही है। वहीं, 29 साल के हनुमान प्रसाद ने अपने रिश्ते में रही एक महिला के साथ मिलकर उसके पति और बच्चों की हत्या में शामिल था।

दोनों दोषियों को मिली 15 दिन की पैरोल

सांगानेर की खुली जेल में रखे जाने के दौरान दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया है। जेल की दीवारों के भीतर बने उनके इस बंधन का जन्म इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों दोषियों को मिली 15 दिन की पैरोल के बाद हुआ है। उनके वकील विश्राम प्रजापत ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 7 जनवरी को पैरोल समिति को सात दिनों के भीतर उनके आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पैरोल मंजूर की गई।

एक साल से एक-दूसरे के करीब आ गए थे

उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए समिति ने उनकी रिहाई को मंजूरी दे दी, जिससे दोनों बुधवार को जेल से बाहर आ गए। शादी अलवर जिले के बरोदामेओ में होनी है जो प्रसाद का पैतृक गांव है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पिछले एक साल से खुली हवा वाली जेल में रहते हुए एक-दूसरे के करीब आ गए थे। यह जेल राजस्थान कैदी शिविर नियम, 1972 के तहत संचालित होती है। यहां कुछ चुने हुए कैदियों को दिन में बाहर काम करने और शाम तक शिविर में लौटने की अनुमति होती है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में 16 मई से शुरू होगा जनगणना का पहला फेज; गाइडलाइन जारी
ये भी पढ़ें:राजस्थान में गिरफ्तारी के बाद फोटोबाजी पर हाईकोर्ट की दो टूक

महिला कैदी को 2023 में सजा सुनाई गई

प्रिया सेठ को 2018 में जयपुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। 27 साल के दुष्यंत शर्मा का शव शहर के बाहरी इलाके में एक सूटकेस में भरा हुआ मिला था। पुलिस के मुताबिक, सेठ की मुलाकात पीड़ित से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। उसने बजाज नगर स्थित अपने किराए के फ्लैट में उसे बंधक बनाकर रखा, उसकी हत्या कर दी और बाद में शव को ठिकाने लगा दिया। उसे 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2017 के एक हत्या मामले में दोषी

हनुमान प्रसाद को 2023 में दोषी ठहराया गया था। उसे अलवर में 2017 के एक हत्या मामले में दोषी पाया गया था। इसमें एक आदमी, उसके तीन बेटों और एक भतीजे की हत्या शामिल थी। पुलिस ने बताया कि उसने उस व्यक्ति की पत्नी संतोष शर्मा के साथ संबंध बना लिया था और कथित तौर पर पीड़ितों को नशीली दवा देकर परिवार की हत्या करने की साजिश रची थी।

पैरोल देने के फैसले का विरोध शुरू

हालांकि, दोनों कैदियों को पैरोल देने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। दुष्यंत शर्मा मामले में पीड़ित परिवार के वकील संदीप लोहारिया ने कहा कि वे पैरोल आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि पैरोल मिलने के बाद भी हमें सूचित नहीं किया गया। हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

इस शादी ने अपनी असाधारण परिस्थितियों के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जेल अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया मौजूदा नियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। एक अधिकारी ने बताया कि खुले शिविर प्रणाली के तहत छह सदस्यीय समिति पैरोल और पुनर्वास के लिए पात्रता का मूल्यांकन करती है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।