Two brother killed in road accident in Jaipur, father dies by shock राजस्थान में भीषण हादसे में 2 भाइयों की मौत, खबर सुन पिता भी चल बसे; एक ही चिता पर तीनों की अंत्येष्टि, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Two brother killed in road accident in Jaipur, father dies by shock

राजस्थान में भीषण हादसे में 2 भाइयों की मौत, खबर सुन पिता भी चल बसे; एक ही चिता पर तीनों की अंत्येष्टि

आसपास के इलाकों में जैसे ही तीनों बाप-बेटों की मौत की खबर फैली, तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, और फिलहाल उसे तलाश करने की कोशिश जारी है।

Sourabh Jain पीटीआई, जयपुर, राजस्थानWed, 17 Sep 2025 10:38 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में भीषण हादसे में 2 भाइयों की मौत, खबर सुन पिता भी चल बसे; एक ही चिता पर तीनों की अंत्येष्टि

राजस्थान के जयपुर जिले में बुधवार को हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो सगे भाइयों की मौत हो गई, वहीं इस हृदय विदारक खबर को सुनने के बाद कुछ ही घंटों बाद उनके बुजुर्ग पिता भी चल बसे। जिसके बाद उनके घर से एकसाथ तीन अर्थियां उठीं और तीनों का अंतिम संस्कार एक साथ एक ही चिता पर किया गया। पुलिस ने बताया कि जिस सड़क दुर्घटना में दोनों भाइयों की मौत हुई, वह हादसा चोमूं के कालाडेरा थाना इलाके में हुआ। घटना के वक्त वे बाइक से चौमूं की तरफ जा रहे इसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिसके बाद हस्तेडा गांव (चौमू) के रहने वाले दोनों भाई लालचंद कुमावत (40) और रामेश्वरलाल (45) चल बसे।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह दर्दनाक खबर जब उनके पिता दुर्गालाल कुमावत तक पहुंची तो इसे सुनकर वह सदमे में आ गए और तबीयत बिगड़ने की वजह से बेहोश हो गए, वहीं कुछ घंटों बाद शाम को उनकी भी मौत हो गई। जिसके बाद तीनों बाप-बेटों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर कर दिया गया।

हादसे की जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे हस्तेड़ा गांव (चौमूं) के निवासी लालचंद और रामेश्वरलाल किसी काम से चौमूं की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कालाडेरा थाना क्षेत्र में चौमूं-रेनवाल रोड पर दूध डेयरी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर पर जब उनके पिता दुर्गालाल कुमावत को हादसे की सूचना मिली तो उन्होंने भी दम तोड़ दिया।'

जैसे ही आसपास के इलाकों में तीनों बाप-बेटों की मौत की खबर फैली, तो पूरे इलाकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है।