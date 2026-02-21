Hindustan Hindi News
राजस्थान में शादी के दिन 2 दुल्हनों की मौत, सगी बहनों की आज आनी थी बारात

Feb 21, 2026 06:51 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर
राजस्थान के जोधपुर में 2 दुल्हनों की शादी वाले दिन मौत हो गई। दोनों सगी बहने थीं। मृत दुल्हनों के नाम शोभा (25) और विमला (23) बताई गई है।

राजस्थान के जोधपुर में 2 दुल्हनों की शादी वाले दिन मौत हो गई। दोनों सगी बहने थीं। मृत दुल्हनों के नाम शोभा (25) और विमला (23) बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, रात करीब 12 बजे वे अपने कमरे में सोने गई थीं। सुबह उठीं तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन-फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया।

रौंगटे खड़े कर देने वाला ये मामला सूरसागर थाना इलाके के मणाई गांव का है। पुलिस के मुताबिक- मणाई गांव की रहने वाली शोभा और विमला दोनों की शादी तय हो गई थी। दोनों बहने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थीं। आज बारात आने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही ये हादसा हो गया।

खबर अपडेट हो रही है...

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Rajasthan
