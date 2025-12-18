राजस्थान में हुए भीषण सड़क हादसे में कार पर पलटा बजरी से भरा डंपर; मौके पर ही 4 लोगों की मौत

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मोइनुद्दीन (60), फरीउद्दीन (45), आजमीउद्दीन (40) और उनके चचेरे भाई सैफुद्दीन (28) के रूप में हुई है, जबकि सैफुद्दीन के पिता वसीउद्दीन (64) को मामूली चोटें आईं। ये सभी टोंक जिले के रहने वाले हैं।

राजस्थान के बूंदी जिले के सदर इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर बजरी से लदा एक डंपर एक कार पर पलट गया, जिससे उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि टायर फटने से डंपर अचानक बेकाबू हो गया और एक कार पर पलट गया, जिससे कार पूरी तरह से कुचल गई और उसमें बैठे लोग फंस गए। इस दौरान तीन भाइयों समेत कुल चार लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम करीब 6.30 बजे उस वक्त हुई, जब पांचों लोग जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए कोटा जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मोइनुद्दीन (60), फरीउद्दीन (45), आजमीउद्दीन (40) और उनके चचेरे भाई सैफुद्दीन (28) के रूप में हुई है, जबकि सैफुद्दीन के पिता वसीउद्दीन (64) को मामूली चोटें आईं। ये सभी टोंक जिले के रहने वाले हैं।

हाईवे से फिसलकर नीचे उतर गए दोनों वाहन प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ, जब डंपर का एक टायर फटने के बाद उसने कार को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों गाड़ियां हाईवे के दूसरी तरफ फिसल गईं, जहां ट्रक कार के ऊपर पलट गया। एएसपी ने बताया कि वसीउद्दीन को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

क्रेन की मदद से डंपर को हटाकर कार को निकाला गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने घटना को लेकर कहा, 'कार में कुल पांच लोग सवार थे, जो सभी टोंक जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे सभी एक ही परिवार के सदस्य थे और एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टोंक से कोटा जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार बूंदी में सिलोर पुल पर पहुंची, जयपुर से कोटा की ओर आ रहे बजरी से लदे एक ट्रेलर का टायर अचानक फट गया। जिससे ट्रेलर बेकाबू हो गया और गलत लेन में चला गया और सीधे कार पर पलट गया। हाईवे अब खोल दिया गया है।'