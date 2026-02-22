अलवर में हाईवे पर खड़ी कार में ट्रक ने मारी टक्कर; 2 महिलाओं की मौत, 3 बच्चे घायल
राजस्थान के अलवर जिले से दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है। जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को खड़ी कार में ट्रक की टक्कर से कार सवार दो महिलाओं की मौत हो गयी और तीन बच्चे घायल हो गए।
राजस्थान के अलवर जिले से दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है। जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को खड़ी कार में ट्रक की टक्कर से कार सवार दो महिलाओं की मौत हो गयी और तीन बच्चे घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार परिवार हरियाणा के होडल से राजगढ़ एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। कार में सवार गीता देवी अपने मामा ससुर के बेटे की बारात में शामिल होने गई थी। वापसी के दौरान एक्सप्रेसवे पर सहलपुर गांव के पास कार पंचर हो गई।
सुरक्षा के लिहाज से वाहन को किनार खड़ा कर दिया गया और 1033 हेल्पलाइन पर कॉल करके सहायता मांगी गई। उधर से जवाब मिला कि टीम पंचर ठीक करने के लिए आ रही है।इसी बीच परिवार के सदस्य कार के अंदर ही बैठे रहे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से आकर खड़ी कार को टक्कर मार दी। इससे गीता रानी (46) निवासी अंधुआ पट्टी होडल और मीना (55) निवासी कृष्णपुरी, मंडावली, फैजलपुर पूर्वी दिल्ली की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि हादसे में गीता रानी के तीन बच्चे हर्षिता (19), गुड्डू (15) और भव्य (10) घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के पति और अन्य परिजन दूसरी गाड़ी में सवार थे और पीछे आ रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय समीपवर्ती अस्पताल पहुंचाया। जहां गीता और मीना को मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
