अलवर में हाईवे पर खड़ी कार में ट्रक ने मारी टक्कर; 2 महिलाओं की मौत, 3 बच्चे घायल

Feb 22, 2026 06:03 pm ISTRatan Gupta वार्ता, अलवर
राजस्थान के अलवर जिले से दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है। जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को खड़ी कार में ट्रक की टक्कर से कार सवार दो महिलाओं की मौत हो गयी और तीन बच्चे घायल हो गए।

राजस्थान के अलवर जिले से दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है। जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को खड़ी कार में ट्रक की टक्कर से कार सवार दो महिलाओं की मौत हो गयी और तीन बच्चे घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार परिवार हरियाणा के होडल से राजगढ़ एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। कार में सवार गीता देवी अपने मामा ससुर के बेटे की बारात में शामिल होने गई थी। वापसी के दौरान एक्सप्रेसवे पर सहलपुर गांव के पास कार पंचर हो गई।

सुरक्षा के लिहाज से वाहन को किनार खड़ा कर दिया गया और 1033 हेल्पलाइन पर कॉल करके सहायता मांगी गई। उधर से जवाब मिला कि टीम पंचर ठीक करने के लिए आ रही है।इसी बीच परिवार के सदस्य कार के अंदर ही बैठे रहे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से आकर खड़ी कार को टक्कर मार दी। इससे गीता रानी (46) निवासी अंधुआ पट्टी होडल और मीना (55) निवासी कृष्णपुरी, मंडावली, फैजलपुर पूर्वी दिल्ली की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि हादसे में गीता रानी के तीन बच्चे हर्षिता (19), गुड्डू (15) और भव्य (10) घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के पति और अन्य परिजन दूसरी गाड़ी में सवार थे और पीछे आ रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय समीपवर्ती अस्पताल पहुंचाया। जहां गीता और मीना को मृत घोषित कर दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Rajasthan Alwar Accident
