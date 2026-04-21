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भाई-भाई बोलकर गिड़गिड़ाता रहा ड्राइवर, पुलिस वाले ने पटक-पटक कर बरसाए लात-घूंसे- VIDEO वायरल

Apr 21, 2026 05:05 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा थाना इलाके खाकी का खोफ देखने को मिला। यहां एक पुलिसकर्मी द्वारा ट्रक चालक को सरेआम पीटते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस के उच्च अधिकारियों के होश उड़ गए।

भाई-भाई बोलकर गिड़गिड़ाता रहा ड्राइवर, पुलिस वाले ने पटक-पटक कर बरसाए लात-घूंसे- VIDEO वायरल

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। इसमें एक पुलिसकर्मी युवक को बुरी तरह थप्पड़-लातें बरसाता दिखाई देता है। युवक भाई-भाई बोलकर खुदको न मारने की बात कहता है, लेकिन पुलिसकर्मी उसे उठा-उठाकर जमीन पर पटकता रहता है। वीडियो दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा थाना इलाके का बताया गया है।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी बीच सड़क पर युवक के साथ मारपीट कर रहा है, जबकि आसपास लोग तमाशबीन बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट में घायल ट्रक चालक की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।

पीड़ित का भाई बोला, पुलिसकर्मी अवैध वसूली करते हैं

पीड़ित के बड़े भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक्सप्रेस-वे पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी अवैध वसूली करते हैं। उसके अनुसार उसका भाई अपने खलासी के साथ गाड़ी चलाने के लिए जा रहा था, उन्होंने हाईवे पर एक ट्रक गाड़ी को हाथ देकर रुकवाया और उसमें बैठने वाला था।

युवक पर लात बरसाता पुलिसकर्मीयुवक पर लात बरसाता पुलिसकर्मी

इतने में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने गाडी को रुकवाने को लेकर गुस्से में आ गए। इसके बाद चालक से पुलिसकर्मी ने पैसे की मांग की। जब चालक ने पैसे देने से इनकार किया तो कहासुनी बढ़ गई और पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी।

मारपीट का वीडियो सामने आया, तो हरकत में आई पुलिस

मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया। एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी के निर्देश पर नौगांवा थाने में तैनात आरोपी पुलिसकर्मी अनुराग को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हालांकि पुलिस का कहना है कि अवैध वसूली के आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं और वाहन रोकने को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। बावजूद इसके, पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है।

रिपोर्ट- हंसराज

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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