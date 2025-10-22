Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Trainee woman judge injured in attack by chain snatchers in Bikaner
महिला जज को बनाया शिकार, स्नैचरों ने चेन लूटी और घायल कर दिया; कलेक्टर आवास के पास वारदात

Wed, 22 Oct 2025 09:51 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
राजस्थान में महिला जज भी सुरक्षित नहीं हैं। बाइक सवार चेन स्नैचरों ने न सिर्फ एक ट्रेनी महिला जज का चेन झपट लिया बल्कि उन्हें घायल भी कर दिया। स्नैचरों ने इस वारदात को कलेक्टर आवास के नजदीक अंजाम दिया। घायल महिला जज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।

राजस्थान के बीकानेर जिले में लूटपाट की कोशिश में बाइक सवार दो चेन स्नैचरों ने एक ट्रेनी महिला जज को उनके दोपहिया वाहन से गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गईं। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को कलेक्टर आवास के पास हुई।

बाइक सवार दो संदिग्धों ने जानबूझकर जज की स्कूटर को लात मारी जिससे वह गिर गईं। उन्होंने उनकी सोने की चेन छीन ली। पीड़िता की पहचान 25 साल की पूर्णिमा जनागल के रूप में हुई है। स्कूटी से गिरने से उनकी ठुड्डी, नाक और मुंह पर चोटें आईं। उनका एक दांत भी टूट गया। सदर थाना प्रभारी दिगपाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी भी जमीन पर गिर गए, लेकिन बाद में भागने में सफल रहे।

पूर्णिमा के पिता श्रवण जनागल ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह शाम करीब 7 बजे एक सार्वजनिक पार्क से जयनारायण व्यास कॉलोनी की ओर जा रही थीं, तभी यह घटना घटी। हमलावर पूर्णिमा के गले से सोने की चेन छीनकर तुरंत फरार हो गए, जिससे वह घायल हो गईं। उन्हें पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।

पुलिस आसपास के इलाकों और दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
