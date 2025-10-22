महिला जज को बनाया शिकार, स्नैचरों ने चेन लूटी और घायल कर दिया; कलेक्टर आवास के पास वारदात
संक्षेप: राजस्थान में महिला जज भी सुरक्षित नहीं हैं। बाइक सवार चेन स्नैचरों ने न सिर्फ एक ट्रेनी महिला जज का चेन झपट लिया बल्कि उन्हें घायल भी कर दिया। स्नैचरों ने इस वारदात को कलेक्टर आवास के नजदीक अंजाम दिया। घायल महिला जज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।
राजस्थान के बीकानेर जिले में लूटपाट की कोशिश में बाइक सवार दो चेन स्नैचरों ने एक ट्रेनी महिला जज को उनके दोपहिया वाहन से गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गईं। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को कलेक्टर आवास के पास हुई।
बाइक सवार दो संदिग्धों ने जानबूझकर जज की स्कूटर को लात मारी जिससे वह गिर गईं। उन्होंने उनकी सोने की चेन छीन ली। पीड़िता की पहचान 25 साल की पूर्णिमा जनागल के रूप में हुई है। स्कूटी से गिरने से उनकी ठुड्डी, नाक और मुंह पर चोटें आईं। उनका एक दांत भी टूट गया। सदर थाना प्रभारी दिगपाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी भी जमीन पर गिर गए, लेकिन बाद में भागने में सफल रहे।
पूर्णिमा के पिता श्रवण जनागल ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह शाम करीब 7 बजे एक सार्वजनिक पार्क से जयनारायण व्यास कॉलोनी की ओर जा रही थीं, तभी यह घटना घटी। हमलावर पूर्णिमा के गले से सोने की चेन छीनकर तुरंत फरार हो गए, जिससे वह घायल हो गईं। उन्हें पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।
पुलिस आसपास के इलाकों और दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच जारी है।