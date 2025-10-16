Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़train blanket cover now in indian railway

ट्रेनों में कंबल को लेकर ऐसी शुरुआत कि खुश हो जाएंगे आप

संक्षेप: ट्रेन की एसी कोच में आपको जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता है, उसकी स्वच्छता या हाइजीन को लेकर क्या आपके मन में भी शंका रहती है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब कंबल में कवर लगाया जाएगा।

Thu, 16 Oct 2025 04:22 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on
ट्रेनों में कंबल को लेकर ऐसी शुरुआत कि खुश हो जाएंगे आप

ट्रेन की एसी कोच में आपको जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता है, उसकी स्वच्छता या हाइजीन को लेकर क्या आपके मन में भी शंका रहती है। यदि इसका जवाब 'हां' में है तो यह खबर पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। खबर यह है कि अब कंबल कवर भी लगा होगा और हर इस्तेमाल के बाद कवर की सफाई होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया है और आने वाले समय में सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यात्रियों को खुश करने वाली यह सूचना दी। उन्होंने कहा, 'एक नया प्रयास शुरू हुआ है। रेलवे के सिस्टिम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता रहा है। लेकिन कंबल को लेकर यात्रियों के मन में हमेशा एक संशय रहता था। उसे दूर करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। कंबल के कवर की शुरुआत।

रेलमंत्री ने आगे कहा, 'जैसा कि हम अपने घर में जब कंबल यूज करते हैं तो हमेशा एक कवर रखते हैं। कंबल कवर की शुरुआत जयपुर में एक गाड़ी में पायलट बेस पर की गई है। एक बार यह प्रयोग सफल हो तो देशभर में आगे फैलाया जाए। अच्छी शुरुआत है, अनुभव के आधार पर आगे लागू किया जाएगा।'

कंबल कवर की शुरुआत जयपुर अहमदाबाद के बीच चलने वाली एक ट्रेन से हुई है। 16 अक्टूबर को काठीपुरा रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को दो चादर, एक कंबल, तकिया, तकिया कवर और तौलिया उपलब्ध कराया जाता है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Rajasthan News Indian Railway
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।