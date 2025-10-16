ट्रेनों में कंबल को लेकर ऐसी शुरुआत कि खुश हो जाएंगे आप

संक्षेप: ट्रेन की एसी कोच में आपको जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता है, उसकी स्वच्छता या हाइजीन को लेकर क्या आपके मन में भी शंका रहती है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब कंबल में कवर लगाया जाएगा।

ट्रेन की एसी कोच में आपको जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता है, उसकी स्वच्छता या हाइजीन को लेकर क्या आपके मन में भी शंका रहती है। यदि इसका जवाब 'हां' में है तो यह खबर पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। खबर यह है कि अब कंबल कवर भी लगा होगा और हर इस्तेमाल के बाद कवर की सफाई होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया है और आने वाले समय में सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यात्रियों को खुश करने वाली यह सूचना दी। उन्होंने कहा, 'एक नया प्रयास शुरू हुआ है। रेलवे के सिस्टिम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता रहा है। लेकिन कंबल को लेकर यात्रियों के मन में हमेशा एक संशय रहता था। उसे दूर करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। कंबल के कवर की शुरुआत।

रेलमंत्री ने आगे कहा, 'जैसा कि हम अपने घर में जब कंबल यूज करते हैं तो हमेशा एक कवर रखते हैं। कंबल कवर की शुरुआत जयपुर में एक गाड़ी में पायलट बेस पर की गई है। एक बार यह प्रयोग सफल हो तो देशभर में आगे फैलाया जाए। अच्छी शुरुआत है, अनुभव के आधार पर आगे लागू किया जाएगा।'