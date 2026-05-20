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पत्नी के बाद बेटियां ही थीं जीने का सहारा, एक हादसे ने छीन ली पिता की खुशियां; अलवर से झकझोर देने वाली खबर

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अलवर, राजस्थान
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इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों बच्चियां कार के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली बार उन्होंने कार के बायीं तरफ पिछले दरवाजे को खोला और अंदर जाने की कोशिश की। लेकिन फिर वो उस दरवाजे को बंद कर ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे की तरफ पहुंच गईं।

पत्नी के बाद बेटियां ही थीं जीने का सहारा, एक हादसे ने छीन ली पिता की खुशियां; अलवर से झकझोर देने वाली खबर

राजस्थान में अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित खुदनपुरी में बुधवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई, यहां खेलते-खेलते कार में बंद हुई दो मासूम सगी बहनों की भीषण गर्मी में दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। खास बात यह है कि जिस कार में बंद होने से उनकी मौत हुई, वह उनके घरवालों की भी नहीं थी। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक बच्चियों के पिता रमेश ने बताया कि उनके घर में दो बेटियां थीं, और पत्नी की मौत के बाद दोनों बेटियां ही उनके जीने का सहारा थीं। जिन्हें इस हादसे ने छीन लिया। उन्होंने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बेड़म क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में खुदनपूरी में किराए के मकान में रह रहा था।

पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति भी सामान्य है और दोनों बेटियां ही पिता की जिंदगी का सहारा थीं। इस घटना का सबसे दुखदायी करने वाला पहलू यह है कि दोनों मासूम बच्चियों की मां का चार साल पहले ही निधन हो चुका था। मां के बाद पिता रमेश अपनी दोनों बेटियों के सहारे जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया और परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं।

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एक बार अंदर जाकर वापस बाहर आ गईं मासूम

इस बारे में जानकारी देते हुए थाना अधिकारी गुरुदत्त शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चियां घर के पास खेलते-खेलते एक कार सर्विस सेंटर पर पहुंच गई थीं, जहां पर लाल रंग की एक कार खड़ी हुई थी और जो लॉक्ड नहीं थी। खेल-खेल में दोनों बच्चियां दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ गईं, लेकिन अचानक कार के गेट लॉक हो गए, जिसकी वजह से दोनों बाहर नहीं निकल सकीं। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों बच्चियां कार के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली बार उन्होंने कार के बायीं तरफ पिछले दरवाजे को खोला और अंदर जाने की कोशिश की। लेकिन फिर वो उस दरवाजे को बंद कर ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे की तरफ पहुंच गईं।

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भीषण गर्मी में दम घुटने की वजह से हुई मौत

काफी देर तक बच्चियों के नजर नहीं आने पर परिजनों और आसपास के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान सर्विस सेंटर पर खड़ी कार के अंदर दोनों बच्चियां बेसुध हालत में मिलीं। तुरंत उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दम घुटने के कारण दोनों मासूमों की मौत हो चुकी थी।

मासूम बच्चियों की मौत से नम हुईं सबकी आंखें

घटना की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बालिकाओं को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद खुदनपूरी इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। घटना के बाद हर किसी की आंखें नम दिखाई दीं। स्थानीय लोगों ने भी इस हादसे को बेहद दुखद बताते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

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रिपोर्ट- हंसराज

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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