राजस्थान में धू-धूकर जली टूरिस्ट बस, जिंदा जल गए 8 लोग; 37 तीर्थयात्री सवार थे
राजस्थान में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक टूरिस्ट बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद उसमें आग लग गई। बस में 37 तीर्थयात्री सवार थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
राजस्थान के दौसा में बुधवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऋषिकेश से इंदौर जा रही एक टूरिस्ट बस एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। बस में लगभग 37 तीर्थयात्री सवार थे। इस घटना में बस में सवार आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 21 अन्य यात्री घायल हो गए। आग लगने की सही वजह की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।
अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है और 21 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया। बचाव और राहत कार्य जारी रहने के दौरान शुरुआत में छह शवों को जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस, फायर सर्विस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। दौसा के पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित बचाव कार्य की देखरेख के लिए दुर्घटनास्थल पर मौजूद थे। अधिकारी आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यह घटना सुबह करीब 3:30 बजे हुई। ऋषिकेश से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस रास्ते में थी। मुंबई की ओर जाने वाले रास्ते पर एक खाली ट्रॉली भी थी। शायद किसी ने साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की और दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बस चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की डिक्की में सिगरेट के बॉक्स भी रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इस बिंदु की भी जांच की जा रही है।
बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बस हंस ट्रेवल्स की थी। हादसे के बाद बस पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। दमकल की टीम को आग पर काबू पाने में करीब तीन घंटे का समय लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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