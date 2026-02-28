'पीएम के इजरायल दौरे की टाइमिंग'... ईरान पर हमले के बीच सचिन पायलट का बड़ा हमला; याद दिलाया 'राष्ट्र हित'
हमलों के बीच राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी प्रतिक्रिया दी है। सचिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं।
अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर हमले शुरू कर दिए। ये हमले राजधानी तेहरान में किए गए हैं। इस हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दिनदहाड़े हुए इस हमले में शहर के बीच धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालयों के पास हुआ। हमलों के बीच राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी प्रतिक्रिया दी है।
सचिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ‘जो यात्रा थी उसकी टाइमिंग सही नहीं थी और जो भाषण दिया उससे कहीं न कहीं भारत की जो निष्पक्षता है उसपर संदेह खड़ा होता है। हमने हमेशा ’टू नेशन थ्योरी' को सपोर्ट किया है। मगर इसबार हम अपनी विदेश नीति के साथ भी समझौता कर रहे हैं। विदेश नीति राष्ट्र हितों को देखकर बनती है और वह व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता है।'
‘व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर नहीं चल सकती विदेश नीति’
उन्होंने आगे कहा ‘दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वह व्यक्तिगतर आधारित हो गई है। व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर अगर विदेश नीति बनेगी तो देश के हितों को नुकसान होगा। हमने हमेशा कहा है कि भारत का हित पहले है। भारत का हित किसी पार्टी और किसी नेता से ऊपर है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार ने अपनी छवि बनाने और व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बार भारत की विदेश नीति के साथ समझौता किया है जिसका मैं इसका विरोध करता हूं।’
ओवैसी ने भी जताया था अंदेशा
AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी के दौरे की कड़ी आलोचना की थी। ओवैसी ने अंदेशा जताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायर दौरे के बाद अमेरिका, ईरान पर हमला कर सकता है।
दौरे से पहले कांग्रेस ने क्या कहा था?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि जब पूरी दुनिया नेतन्याहू की आलोचन कर रही है तो पीएम मोदी वहां ‘नैतिक कायरता’ का परिचय देने जा रहे हैं।
दो दिन इजरायल यात्रा पर थे पीएम मोदी
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की इजरायल यात्रा पर बुधवार को तेल अवीव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 17 करार और 10 घोषणाएं की गयीं। उन्होंने बुधवार को इजराइल की संसद नेसेट को भी संबोधित किया था। बता दें कि पीएम मोदी की इजरायल की यह दूसरी यात्रा थी। इससे पहले वह 2017 में इजरायल गये थे।
