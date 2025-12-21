Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़tikaram jully attacked modi government over Aravalli redefinition mining allowance said ek pedh maa ke naam and
एक पेड़ मां के नाम और अब; अरावली के बहाने राजस्थान के नेता विपक्ष ने किसे कोसा?

संक्षेप:

अरावली पहाड़ियों को खनन के लिए खोलने के प्रस्ताव पर कड़ी चिंता जताते हुए राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष ने जोर दिया कि अरावली राजस्थान और उसके बाहर रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इसके बिना दिल्ली तक के इलाके रेगिस्तान में बदल गए होते।

Dec 21, 2025 01:45 pm ISTUtkarsh Gaharwar जयपुर, एएनआई
अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र सरकार के कदम की हर और आलोचना हो रही है। अब इसमें राजस्थान के नेता विपक्ष टीकाराम जूली भी जुड़ गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है और रेगिस्तान का विस्तार बढ़ सकता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीकरण को रोकने और भूजल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जूली ने कहा, "एक तरफ आप 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने दोस्तों के लिए लाखों पेड़ काट रहे हैं। यह गलत है।"

अरावली को फिर से परिभाषित करने का मतलब है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में खनन (mining) की अनुमति मिल जाएगी। अरावली पहाड़ियों को खनन के लिए खोलने के प्रस्ताव पर कड़ी चिंता जताते हुए राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष ने जोर दिया कि अरावली राजस्थान और उसके बाहर रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रमाणों का हवाला देते हुए कहा कि इसके बिना दिल्ली तक के इलाके रेगिस्तान में बदल गए होते। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। यह अरावली ही है जो रेगिस्तान को रोकती है। वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि यदि अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती, तो दिल्ली तक का पूरा क्षेत्र रेगिस्तान बन गया होता।"

अरावली पर्वतमाला पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, भूजल (groundwater) को रिचार्ज करने और जैव विविधता (biodiversity) को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जिसने केंद्र सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, पर्यावरण को कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुँचा सकता है। इससे पर्वतमाला का 90% से अधिक हिस्सा खनन के खतरे की चपेट में आ सकता है।

टीकाराम जूली ने कहा, "आज पूरा देश और दुनिया पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को कैसे बचाया जाए। केंद्र सरकार ने एक सिफारिश जारी की है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया जाए। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है।"

टीकाराम जूली ने सरकार की प्राथमिकताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण के बजाय विभाजनकारी राजनीति को महत्व दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "जनता सब जानती है; उन्हें पता है कि ये लोग केवल जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटते हैं, वोट पाने के लिए हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यह गलत है।"

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने #SaveAravalli अभियान को अपना समर्थन देने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी और अरावली को बचाने के लिए इसकी परिभाषा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खेती, जैव विविधता और जल सुरक्षा में मदद करती है। पर्यावरणविदों का तर्क है कि यदि अरावली की परिभाषा बदली गई, तो लगभग 90% पहाड़ियां इस दायरे से बाहर हो सकती हैं, जिससे उनसे कानूनी सुरक्षा छिन जाएगी। अरावली न केवल एक प्राकृतिक दीवार है, बल्कि यह चंबल और साबरमती जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत भी है, जो कृषि और लोगों की आजीविका का आधार हैं। अरावली के नष्ट होने से क्षेत्र में बारिश के पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिसका राजस्थान की जलवायु पर गहरा असर पड़ेगा।

Rajasthan News Jaipur News
