Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Tigress brought to Rajasthan from Pench Tiger Reserve in Madhya Pradesh
एमपी के जंगल में आराम कर रही थी बाघिन, बेहोश करके हेलीकॉप्टर से ले गए राजस्थान; क्या मामला?

एमपी के जंगल में आराम कर रही थी बाघिन, बेहोश करके हेलीकॉप्टर से ले गए राजस्थान; क्या मामला?

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के जंगल में आराम कर रही एक बाघिन को राजस्थान ले जाने का मामला सामने आया है। जानिए इसके पीछे की क्या वजह रही है?

Dec 22, 2025 03:54 pm ISTRatan Gupta बूंदी, भाषा
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के जंगल में आराम कर रही एक बाघिन को राजस्थान ले जाने का मामला सामने आया है। दरअसल बाघिन को अवैध तरीके से नहीं, बल्कि वैध तरीके से शिफ्ट किया गया है। हुआ ये कि बाघों में आनुवांशिक विविधता को बढ़ाना था, इसलिए उसे शिफ्ट किया जाना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश के पेंच वन अभ्यारण्य के जंगल में बाघिन आराम फरमा रही थी। वन विभाग की टीम को उसकी खोज थी, जैसे ही उसे आराम फरमाते पाया, पशु चिकित्सकों की टीम ने इसका फायदा उठाया और उसे तय मानकों के तहत बेहोश कर दिया। इसके बाद मध्यप्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य से तीन साल की नन्हीं बाघिन को हेलीकॉप्टर के जरिये राजस्थान लाया गया।

अधिकारियों के अनुसार, यह कवायद बाघों में आनुवंशिक विविधता बढ़ाने और राज्य में बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय ‘ट्रांसलोकेशन’ अभियान के तहत की गई है। अधिकारियों ने बताया कि बाघिन पीएन-224 को सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर से रविवार रात जयपुर लाकर सड़क मार्ग से बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य ले जाया गया और सोमवार सुबह एक बाड़े में छोड़ दिया गया।

उन्होंने इसे बाघ संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया। इससे पहले, पेंच में वन टीमों ने बाघिन को घने जंगल में आराम करते हुए देखा और पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसे बेहोश किया। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य जांच में उसके शरीर का तापमान, दिल की धड़कन और सांस लेने की गति सामान्य पाई गई। उन्होंने बताया, “बाघिन के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है।”

नोट- खबर में इस्तेमाल हुई तस्वीर एआई से बनाई गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Madhya Pradesh
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।