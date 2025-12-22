एमपी के जंगल में आराम कर रही थी बाघिन, बेहोश करके हेलीकॉप्टर से ले गए राजस्थान; क्या मामला?

संक्षेप: मध्य प्रदेश के जंगल में आराम कर रही एक बाघिन को राजस्थान ले जाने का मामला सामने आया है। जानिए इसके पीछे की क्या वजह रही है?

मध्य प्रदेश के जंगल में आराम कर रही एक बाघिन को राजस्थान ले जाने का मामला सामने आया है। दरअसल बाघिन को अवैध तरीके से नहीं, बल्कि वैध तरीके से शिफ्ट किया गया है। हुआ ये कि बाघों में आनुवांशिक विविधता को बढ़ाना था, इसलिए उसे शिफ्ट किया जाना था।

मध्य प्रदेश के पेंच वन अभ्यारण्य के जंगल में बाघिन आराम फरमा रही थी। वन विभाग की टीम को उसकी खोज थी, जैसे ही उसे आराम फरमाते पाया, पशु चिकित्सकों की टीम ने इसका फायदा उठाया और उसे तय मानकों के तहत बेहोश कर दिया। इसके बाद मध्यप्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य से तीन साल की नन्हीं बाघिन को हेलीकॉप्टर के जरिये राजस्थान लाया गया।

अधिकारियों के अनुसार, यह कवायद बाघों में आनुवंशिक विविधता बढ़ाने और राज्य में बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय ‘ट्रांसलोकेशन’ अभियान के तहत की गई है। अधिकारियों ने बताया कि बाघिन पीएन-224 को सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर से रविवार रात जयपुर लाकर सड़क मार्ग से बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य ले जाया गया और सोमवार सुबह एक बाड़े में छोड़ दिया गया।

उन्होंने इसे बाघ संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया। इससे पहले, पेंच में वन टीमों ने बाघिन को घने जंगल में आराम करते हुए देखा और पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसे बेहोश किया। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य जांच में उसके शरीर का तापमान, दिल की धड़कन और सांस लेने की गति सामान्य पाई गई। उन्होंने बताया, “बाघिन के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है।”