Tiger Shroff Firing : पकौड़ी ने पकड़वाया? टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के आरोपी कोटा पुलिस ने कैसे दबोचे

मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हमले के आरोपी तीनों शूटर्स को राजस्थान पुलिस ने कोटा रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सूरत से ट्रेन में सवार हुए थे और ट्रेन के कोटा पहुंचने पर स्टेशन से पकौड़ी भी खरीदी थी।

मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने के मामले में राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से दबोचे गए तीनों हमलावरों ने पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। मुंबई और कोटा पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अभी तक सामने आया है कि बदमाश सूरत से चलती ट्रेन में रवाना हुए थे। कोटा पहुंचने के बाद उन्होंने कोटा रेलवे स्टेशन से पकौड़ी भी खरीदी थी। इसके बाद ही पुलिस को शक हुआ और फिर तीनों बदमाशों को ट्रेन के अंदर से ही पकड़ लिया। फिलहाल तीनों बदमाशों को रेलवे कॉलोनी थाने में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिन्हें आज मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर रवाना होगी।

बदमाशों की पहचान को पैसेंजर बनकर आया पुलिसकर्मी पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि पुणे-जयपुर ट्रेन जैसे ही कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस की तीन टीमों ने ट्रेन को घेर लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने बदमाशों की पहचान कर ली और वही पैसेंजर बनकर ट्रेन के उसी कोच में बैठ गया, जिस कोच में बदमाश बैठे हुए थे। कोच के अंदर दो बदमाश सीट पर बैठे थे और एक बदमाश ऋतिक ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था। इसी सीट पर पुलिसकर्मी ने भी अपना सामान रख दिया और सीट खाली होने की बात कहकर अपने पुलिसकर्मी साथियों को भी उसी कोच में बुला लिया। इससे पहले कि बदमाश कुछ समझ पाते कोच के अंदर दाखिल हुए 7 से 8 पुलिस कर्मियों ने तीनों बदमाशों को कोच के अंदर ही दबोच लिया।

कोच की खिड़की से एक बदमाश ने ली पकौड़ी ट्रेन के कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद एक बदमाश कुछ खरीदने के लिए कोच के गेट तक पहुंचा था, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। इसके बाद दूसरे बदमाश ने कोच की खिड़की से पकौड़ी वाले को इशारा कर पकौड़ी खरीदी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बदमाशों की पहचान कर ली। इसके बाद तीनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों का प्लान था कि जयपुर या बीच रास्ते में कहीं उतर कर अन्य वाहनों से दिल्ली, बिहार, यूपी या हरियाणा पहुंचें और वहां से नेपाल फरार हो जाएं, लेकिन बदमाशों का ये प्लान फेल हो गया।

अनिल पंडित के संपर्क में था रेहान भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, पकड़े गए दो आरोपियों की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार रेहान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सहयोगी अनिल पंडित के संपर्क में था। इस गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है।

हमले में बाल-बाल बचे थे टाइगर बता दें कि, रविवार शाम को मुंबई के जुहू इलाके में दो शूटर्स ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। हालांकि, इस हमले में टाइगर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर और वहां मौजूद एक राहगीर घायल हो गए। मुंबई पुलिस के मुताबिक कार पर पांच से छह गोलियां चलाई गईं। हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल अंधेरी में लावारिस हालत में मिली।