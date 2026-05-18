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सरिस्का में बाघों की दहशत; वन विभाग ने पर्यटकों-ट्रैकर्स के लिए जारी किया अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ बाघों की बढ़ती हलचल के कारण वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों, ट्रैकर्स और ग्रामीणों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

सरिस्का में बाघों की दहशत; वन विभाग ने पर्यटकों-ट्रैकर्स के लिए जारी किया अलर्ट

राजस्थान के प्रसिद्ध सरिस्का रिजर्व में इन दिनों बाघों की बढ़ती गतिविधियों ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अलवर बफर क्षेत्र में लगातार बाघों और बाघिनों की मूवमेंट दर्ज होने के बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए पर्यटकों, ट्रैकर्स और स्थानीय लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। विभाग के अनुसार, फिलहाल क्षेत्र में 11 बाघ एवं बाघिन सक्रिय हैं। इनमें शावकों के साथ घूम रही कई बाघिनें भी शामिल हैं। शावकों की सुरक्षा को लेकर बाघिनों का व्यवहार अधिक आक्रामक हो सकता है, ऐसे में जंगल क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं माना जा रहा।

वन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बाघिन ST-19 अपने चार शावकों के साथ बारा लिवारी, थौंदानपुरा, फायरिंग रेंज और जमड़ाशाना क्षेत्र में सक्रिय देखी गई है। वहीं बाघिन ST-2302 अपने दो शावकों के साथ बाला किला, अंधेरी, किशन कुंड नाला और जयविलास क्षेत्र के आसपास लगातार मूवमेंट कर रही है। इन क्षेत्रों को फिलहाल संवेदनशील घोषित किया गया है और विभाग की टीमें लगातार निगरानी में जुटी हुई हैं।

सीसीएफ संग्राम सिंह कठिहार ने बताया कि शावकों के साथ रहने वाली बाघिनें किसी भी प्रकार की हलचल या खतरे को लेकर बेहद सतर्क रहती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जंगल में पैदल घूमता है, ट्रैकिंग करता है या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो हमले की आशंका बढ़ सकती है। विभाग ने साफ कहा है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना जानलेवा साबित हो सकता है।

पर्यटकों और ग्रामीणों को हिदायत

वन विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे जंगल के आसपास मवेशी चराने या अकेले जाने से बचें। साथ ही पर्यटकों को निर्धारित सफारी रूट से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी गई है। विभाग की ओर से लगातार गश्त बढ़ाई गई है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

मानव सुरक्षा और वन प्रबंधन की चुनौतियां भी बढ़ीं

गौरतलब है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 50 से अधिक बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। बाघों की बढ़ती संख्या को वन्यजीव संरक्षण की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में संरक्षण प्रयासों और बेहतर प्रबंधन के चलते यहां बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि इसके साथ ही मानव सुरक्षा और वन प्रबंधन की चुनौतियां भी तेजी से बढ़ी हैं।

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दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बाघों की बढ़ती संख्या पर्यावरण संतुलन के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन लोगों को जंगलों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाना होगा। वन विभाग ने सभी पर्यटकों और ट्रैकर्स से अपील की है कि वे विभाग और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। फिलहाल सरिस्का क्षेत्र में वन विभाग पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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रिपोर्ट- हंसराज

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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