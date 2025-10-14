वे अपने प्रवचनों के जरिए..; चिश्ती फाउंडेशन के प्रमुख ने प्रेमानंद जी महाराज के लिए मांगी दुआ; जानिए क्या कहा

संक्षेप: अजमेर शरीफ के गद्दीनशीं ने आगे कहा, 'ऊपरवाला उनको एक लम्बी जिंदगी दे, ताकि वो सेवा और साधना कर सकें। साथ ही वह जो लोगों को पैगाम देते हैं, एकता का, मिलकर देश की तरक्की में साथ आने का, उसके लिए भी हम दुआ करते हैं।

प्रसिद्ध हिंदू संत व आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज के खराब स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों के बीच राजस्थान के अजमेर शहर से सांप्रदायिक सौहार्द व एकता को मजबूत करने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर स्थित विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा प्रेमानंद जी महाराज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी गई है। दरगाह प्रमुख ने कहा कि वह अपने प्रवचनों में एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए के दरगाह के गद्दी नशीं और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन ने हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि हमने दुआ मांगी है कि वह जल्दी से ठीक हों और ऊपरवाला उन्हें तंदुरुस्ती के साथ एक लम्बी जिंदगी दे। चिश्ती ने कहा कि उनके जितने भी शिष्य हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वो दुआएं कबूल हों। इस दौरान चिश्ती ने प्रेमानंद जी महाराज को देश में गंगा-जमुनी तहजीब का पैरोकार और एकता का संदेश देने वाला बताया।

इस बारे में अपना एक वीडियो जारी करते हुए हाजी सलमान चिश्ती ने कहा, 'हम दरबार अजमेर शरीफ से स्वामी प्रेमानंदजी महाराज के लिए दुआ करते हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम दुआ करते हैं कि ऊपरवाला उनको सेहत दे, उनको लम्बी उम्र दे।'

चिश्ती ने आगे कहा, 'वह अपने प्रवचनों और शिक्षाओं के जरिए एकता का पैगाम देते हैं, भारत की गंगा-जमुनी तहजीब की बात करते हैं, और हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से कहते हैं कि सब मिलकर रहें और एकता के साथ आगे बढ़ते रहें, उनका यह पैगाम हमारे देश के लिए बहुत अहम है और हम दुआ करते हैं कि वह अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह अपने आश्रम से पैगाम देते रहें।'

अजमेर शरीफ के गद्दीनशीं ने आगे कहा, ‘ऊपरवाला उनको एक लम्बी जिंदगी दे, ताकि वो सेवा और साधना कर सकें। साथ ही वह जो लोगों को पैगाम देते हैं, एकता का, मिलकर देश की तरक्की में साथ आने का, उसके लिए भी हम दुआ करते हैं। और उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने भी शिष्य हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वो दुआएं कबूल हों।’