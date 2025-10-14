Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Through his sermons, Ajmer Dargah chief prayed for Premanand Ji Maharaj, what he said

वे अपने प्रवचनों के जरिए..; चिश्ती फाउंडेशन के प्रमुख ने प्रेमानंद जी महाराज के लिए मांगी दुआ; जानिए क्या कहा

संक्षेप: अजमेर शरीफ के गद्दीनशीं ने आगे कहा, 'ऊपरवाला उनको एक लम्बी जिंदगी दे, ताकि वो सेवा और साधना कर सकें। साथ ही वह जो लोगों को पैगाम देते हैं, एकता का, मिलकर देश की तरक्की में साथ आने का, उसके लिए भी हम दुआ करते हैं।

Tue, 14 Oct 2025 06:24 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर, राजस्थान
प्रसिद्ध हिंदू संत व आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज के खराब स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों के बीच राजस्थान के अजमेर शहर से सांप्रदायिक सौहार्द व एकता को मजबूत करने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर स्थित विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा प्रेमानंद जी महाराज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी गई है। दरगाह प्रमुख ने कहा कि वह अपने प्रवचनों में एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए के दरगाह के गद्दी नशीं और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन ने हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि हमने दुआ मांगी है कि वह जल्दी से ठीक हों और ऊपरवाला उन्हें तंदुरुस्ती के साथ एक लम्बी जिंदगी दे। चिश्ती ने कहा कि उनके जितने भी शिष्य हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वो दुआएं कबूल हों। इस दौरान चिश्ती ने प्रेमानंद जी महाराज को देश में गंगा-जमुनी तहजीब का पैरोकार और एकता का संदेश देने वाला बताया।

इस बारे में अपना एक वीडियो जारी करते हुए हाजी सलमान चिश्ती ने कहा, 'हम दरबार अजमेर शरीफ से स्वामी प्रेमानंदजी महाराज के लिए दुआ करते हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम दुआ करते हैं कि ऊपरवाला उनको सेहत दे, उनको लम्बी उम्र दे।'

चिश्ती ने आगे कहा, 'वह अपने प्रवचनों और शिक्षाओं के जरिए एकता का पैगाम देते हैं, भारत की गंगा-जमुनी तहजीब की बात करते हैं, और हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से कहते हैं कि सब मिलकर रहें और एकता के साथ आगे बढ़ते रहें, उनका यह पैगाम हमारे देश के लिए बहुत अहम है और हम दुआ करते हैं कि वह अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह अपने आश्रम से पैगाम देते रहें।'

अजमेर शरीफ के गद्दीनशीं ने आगे कहा, ‘ऊपरवाला उनको एक लम्बी जिंदगी दे, ताकि वो सेवा और साधना कर सकें। साथ ही वह जो लोगों को पैगाम देते हैं, एकता का, मिलकर देश की तरक्की में साथ आने का, उसके लिए भी हम दुआ करते हैं। और उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने भी शिष्य हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, वो दुआएं कबूल हों।’

हालांकि भले ही इन दिनों प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातें कहीं जा रही हों, लेकिन पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने स्पष्ट किया था कि आध्यात्मिक गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पुलिस को यह स्पष्टीकरण इसलिए जारी करना पड़ा था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने का दावा करने वाली अपुष्ट खबरों से उनके अनुयायियों परेशान होने लगे थे, जिसके चलते वे आध्यात्मिक गुरु के वृंदावन स्थित आश्रम के आसपास इकट्ठा होने लगे थे। ऐसे में इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने यह स्पष्टीकरण जारी किया था, और बताया था कि प्रेमानंद जी महाराज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जनता उनकी सेहत के सिलसिले में किसी भी अफवाह पर विश्वास न करे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
