राजस्थान के नागौर में बस-कार की भीषण टक्कर, 3 की मौत, 5 घायल

राष्ट्रीय राजमार्ग-58 (NH-58) पर एक बस और एसयूवी कार की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने हादसे के बाद बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 08, 2026 10:54 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, जयपुर
राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-58 (NH-58) पर एक बस और एसयूवी कार की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने हादसे के बाद बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह के समय हुआ जब इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था और दृश्यता बेहद कम थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसयूवी बस के अगले हिस्से में फंस गई। कार को बाहर निकालने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी।

मृतकों की पहचान बीजाराम जाट (19), टिकूराम (26) और चतुराराम (36) के रूप में हुई है। तीनों मृतक राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि एसयूवी में सवार लोग प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जबकि बस दिल्ली से जोधपुर की ओर जा रही थी।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सड़क से गुजर रहे लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक घायल को मौके पर ही सीपीआर देकर बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तीन लोगों की जान नहीं बच सकी। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस मामले में बस चालक को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में घना कोहरा और तेज रफ्तार हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान सावधानी बरतें और गति सीमा का पालन करें।

