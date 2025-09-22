अलवर में 61 करोड़ की ठगी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम
पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित की गई और साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाकर गैंग के तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों ने अलग-अलग राज्यों के लोगों से अब तक करीब 61 करोड़ रुपये की ठगी की है।
राजस्थान के अलवर जिले की भिवाडी पुलिस ने 61 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैंग के सदस्य फर्जी फर्म बनाकर लोगों से ठगी के रुपये उन खातों में डलवाते थे, ताकि किसी को पता न चल सके। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई बैंक खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल जप्त किए हैं।
फर्जी फर्म बनाकर डलवाते खाते में रुपये
भिवाडी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया की पकड़े गए ठगों से जब पुछताछ की तो सामने आया की साइबर ठगी गैंग के सदस्य अलग-अलग राज्यों के लोगों से फर्जी फर्म खोलकर उसमे ठगी के रुपये डलवाते हैं और उन रुपयों को निकालकर अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे।
100 से ज्यादा ऑनलाइन आई शिकायतें
भिवाडी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया की क्षेत्र में लगातार साइबर ठगी गैंग सक्रिय हो रही थी। ये लगातार लोगों को अपना निशाना बना कर ठगी कर रही थी। 100 से ज्यादा लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित की गई और साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाकर गैंग के तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इन लोगों ने अलग-अलग राज्यों के लोगों से अब तक करीब 61 करोड़ रुपये की ठगी की है।
पकड़े गए बदमाश हरियाणा मेवात के रहने वाले
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए गैंग के बदमाशों के नाम वकिल अहमद, राशिद और अजमत अली हैं। वकिल अहमद पुत्र रोजदार खान की उम्र 40 साल है। वह गांव घुडावली, जिला पलवल (हरियाणा) का रहने वाला है। राशिद पुत्र इब्राहीम की उम्र 28 साल है। वह भी पलवल हरियाणा का निवासी है। अजमत अली पुत्र दीनु, मुँह मेवात का निवासी है।
पुलिस ने जप्त किए कई सामान
भिवाडी पुलिस ने साइबर ठगी गैंग के सदस्यों के कब्जे से 11 विभिन्न बैंको के चैक बुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 क्युआर कोड, 1 स्वेप मशीन, 5 मोबाईल फोन बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।
इनपुट- हंसराज