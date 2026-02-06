Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़thieves lift Woman 90 Along With Cot To Loot Silver Jewellery in rajasthan
राजस्थान में गहनों की चमक बनी खतरा, घर में सो रही बुजुर्ग को खाट सहित उठा ले गए चोर

राजस्थान में गहनों की चमक बनी खतरा, घर में सो रही बुजुर्ग को खाट सहित उठा ले गए चोर

संक्षेप:

गांव में चोरों ने 90 साल की महिला को उसकी खाट समेत उठाकर ले जाने की कोशिश की, ताकि उसके पहने हुए करीब डेढ़ किलो चांदी के गहनों को लूट सकें। हालांकि परिवार और ग्रामीणों की सतर्कता के चलते बदमाश अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके।

Feb 06, 2026 01:23 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भीलवाड़ा
share Share
Follow Us on

चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच भीलवाड़ा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां के अरवाड़ क्षेत्र के कोठिया गांव में चोरों ने 90 साल की बुजुर्ग महिला को उसकी खाट समेत उठाकर ले जाने की कोशिश की, ताकि उसके पहने हुए करीब डेढ़ किलो चांदी के गहनों को लूट सकें। हालांकि परिवार और ग्रामीणों की सतर्कता के चलते बदमाश अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, घटना बुधवार रात की है। चोर पूर्व सरपंच नाथी देवी माली के घर में चोरी के इरादे से घुसे थे। वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने घर के अन्य सदस्यों के कमरों को बाहर से बंद कर दिया, जिससे वे बाहर न निकल सकें। घटना के समय नाथी देवी की सास छोटी देवी बरामदे में खाट पर सो रही थीं। उनके शरीर पर भारी चांदी के गहने देखकर बदमाशों ने उनका मुंह दबाया और खाट समेत उठाकर पास के खेत में ले गए।

ये भी पढ़ें:वेटर प्रेमी के लिए अंजू ने पति को मरवा डाला, राजस्थान के ‘राजा-सोनम’ की कहानी
ये भी पढ़ें:राजस्थान में प्रेमी संग पति को मारने वाली अंजलि पुलिस को देती रही चकमा

खेत में छोड़कर भाग गए

चोरों ने बुजुर्ग महिला के हाथ-पैर बांध दिए और गहने लूटने की कोशिश की। इसी बीच घर के अन्य लोगों की नींद खुली तो उन्होंने अपने कमरे बाहर से बंद पाए। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दरवाजे तोड़ा। छोटी देवी के घर में न मिलने पर तुरंत खोजबीन शुरू की गई। कुछ ही देर बाद वह पास के खेत में लाचार हालत में पड़ी मिलीं, तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

एक दिन पहले हुई थी म

इस घटना से एक दिन पहले सवाई माधोपुर जिले के कोदई गांव में भी चांदी के गहनों के लिए एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह खेत में बकरियां चरा रही थी, तभी बदमाशों ने उस पर हमला कर पैरों से चांदी की पायल लूट ली। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, खासकर बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस का मानना है कि चांदी की कीमतों में तेजी के कारण पारंपरिक गहने पहनने वाली महिलाओं को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Rajasthan Crime News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।