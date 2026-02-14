Hindustan Hindi News
मेहमान बनकर आया चोर, स्टेज से उड़ा ले गया दुल्हन का बैग; जयपुर में गजब कांड

Feb 14, 2026 10:57 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मेहमान बनकर आया चोर, स्टेज से उड़ा ले गया दुल्हन का बैग; जयपुर में गजब कांड

आपने आज तक शादियों में बिन बुलाए मेहमानों के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपने सूट-बूट वाले चोरों के बारे में सुना है जो आपकी आंखों के सामने आपके कीमती सामान पर हाथ साफ कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये खबर पढ़ लीजिए। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक सूट-बूट वाला चोर मंच से दुल्हन का बैग ले उड़ा। इस बैग में करीब 4 लाख रुपये नकद और कीमती गहने रखे थे।

घटना 7 फरवरी को जगतपुरा स्थित 'चंदन वन' मैरिज गार्डन में हुई। जब शादी का जश्न अपने शबाब पर था और मेहमानों की भीड़ उमड़ी हुई थी, तभी एक शख्स ने बड़ी चालाकी से मेहमानों के बीच अपनी जगह बनाई और स्टेज तक जा पहुंचा।

मेहमान की तरह हुआ तैयार और ले उड़ा बैग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि शख्स ने खुद को इस तरह तैयार किया था कि वह कोई खास मेहमान लगे। उसने मौका पाकर दूल्हा-दुल्हन के ठीक पीछे से बैग उठाया, उसे अपने ब्लेजर के अंदर छिपाया और बड़ी ही सहजता के साथ वहां से निकल गया। वारदात का पता तब चला जब कार्यक्रम के बाद बैग की तलाश की गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि यह किसी संगठित गिरोह का काम है जो विशेष रूप से हाई-प्रोफाइल शादियों को अपना निशाना बनाता है। ये अपराधी अक्सर महंगे और औपचारिक कपड़ों में आते हैं ताकि भीड़ में किसी को उन पर शक न हो। पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालकों और आयोजकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

Rajasthan
