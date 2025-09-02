These 10 trains passing through Rajasthan will be cancelled for the next few days, Railways told the reason अगले कुछ दिन निरस्त रहेंगी राजस्थान से गुजरने वाली ये 10 ट्रेन, रेलवे ने बताई वजह, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, कोटा, राजस्थानTue, 2 Sep 2025 08:15 PM
आने वाले कुछ दिनों तक कोटा रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। उत्तर रेलवे ने इस बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रियों तक जानकारी पहुंचाई है। इसकी वजह बताते हुए उत्तर रेलवे ने कहा कि जम्मू मंडल के कठुआ–माधोपुर-पंजाब रेलखंड में डाउन लाइन पर चल रहे काम की वजह से यातायात निलंबित है, ऐसे में पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली यात्री गाड़ियों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जिसके चलते कोटा होकर गुजरने वाली और कोटा से रवाना होने वाली कई ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने इन ट्रेनों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रियों तक पहुंचाई है।

ये 10 ट्रेन रहेंगी निरस्त-

  1. गाड़ी संख्या 20985 कोटा–शहीद कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस, दिनांक 03.09.25 से 24.09.25 तक (कुल 4 ट्रिप) अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

2. गाड़ी संख्या 20986 शहीद कैप्टन तुषार महाजन–कोटा एक्सप्रेस, दिनांक 04.09.25 से 25.09.25 तक (कुल 4 ट्रिप) अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

3. गाड़ी संख्या 19803 कोटा–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, दिनांक 06.09.25 से 27.09.25 तक (कुल 4 ट्रिप) अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

4. गाड़ी संख्या 19804 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–कोटा एक्सप्रेस, दिनांक 07.09.25 से 28.09.25 तक (कुल 4 ट्रिप) अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

5. गाड़ी संख्या 12471 बांद्रा टर्मिनस–श्री माता वैष्णो देवी कटरा, स्वराज एक्सप्रेस, दिनांक 04.09.2025 से 05.09.2025 तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

6. गाड़ी संख्या 12472 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–बांद्रा टर्मिनस, स्वराज एक्सप्रेस, दिनांक 02.09.2025, 03.09.2025 एवं 05.09.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

7. गाड़ी संख्या 12473 गांधीधाम जंक्शन–श्री माता वैष्णो देवी कटरा, सर्वोदय एक्सप्रेस, दिनांक 06.09.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

8. गाड़ी संख्या 12474 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गांधीधाम जंक्शन, सर्वोदय एक्सप्रेस, दिनांक 04.09.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

9. गाड़ी संख्या 12475 हापा–श्री माता वैष्णो देवी, कटरा एक्सप्रेस, दिनांक 02.09.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

10. गाड़ी संख्या 12477 जामनगर–श्री माता वैष्णो देवी, कटरा एक्सप्रेस, दिनांक 03.09.2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

रेलवे ने सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रियों से अपील भी की है कि वह ट्रेनों में सफर करने से पहले अपनी ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी ले लें, ताकि उनको यात्रा करने में कोई परेशानी ना हो।