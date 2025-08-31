जयपुर के शिव मंदिर में चोरी, डेढ़ किलो चांदी के गहने ले उड़े चोर; CCTV में कैद हुई वारदात
राजस्थान के जयपुर में शिव मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। घटना रिक्शा नरसिंहपुरा गांव की बताई जा रही है जहां शिव मंदिर से डेढ़ किलोग्राम चांदी के गहने चोरी हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बेखौफ चोर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। मामला रामनगरिया थाना इलाके का है। ये वारदात शनिवार देर रात की है जहां दो लोगों ने मिलकर मंदिर से गहनें चुराए
ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए जिससे चोरों का पता चला। पुलिस संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है और आगे की जांच जारी है।
इससे पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एक सख्स पिछले 10 सालों से मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। उसका कहना था कि वह भगवान से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे एचआईवी पॉजिटिव था। उसने बताया था कि 2012 में जब उसे ये बीमारी हुई, तभी से उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। हालांकि वह सिर्फ मंदिर की दानपेटियों में रखा पैसा चुराता था। भगवान को छूता भी नहीं था।