जयपुर के शिव मंदिर में चोरी, डेढ़ किलो चांदी के गहने ले उड़े चोर; CCTV में कैद हुई वारदात

राजस्थान के जयपुर में शिव मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। घटना रिक्शा नरसिंहपुरा गांव की बताई जा रही है जहां शिव मंदिर से डेढ़ किलोग्राम चांदी के गहने चोरी हो गए।

राजस्थान के जयपुर में शिव मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। घटना रिक्शा नरसिंहपुरा गांव की बताई जा रही है जहां शिव मंदिर से डेढ़ किलोग्राम चांदी के गहने चोरी हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बेखौफ चोर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। मामला रामनगरिया थाना इलाके का है। ये वारदात शनिवार देर रात की है जहां दो लोगों ने मिलकर मंदिर से गहनें चुराए

ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए जिससे चोरों का पता चला। पुलिस संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है और आगे की जांच जारी है।