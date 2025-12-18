चित्तौड़गढ़ के हमले और जौहर की कहानी: जब रानियों ने आग को चुना, पर अपमान को नहीं

संक्षेप: चित्तौड़गढ़ किले ने इतिहास में तीन बड़े हमले झेले और हर बार जौहर हुआ। ये घटनाएँ राजस्थान की चेतना में त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में दर्ज हैं। राजस्थान गाथा सीरीज के पहले अंक में पढ़िए 'चित्तौड़गढ़ के हमले और जौहर की कहानी'।

राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़गढ़ केवल एक किला नहीं, बल्कि वह भूमि है जहाँ गौरव ने अंतिम सांस तक समझौता नहीं किया। यह वही स्थान है जहाँ युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े गए, बल्कि आत्मसम्मान के लिए अग्नि तक को स्वीकार किया गया। चित्तौड़गढ़ की जौहर गाथाएँ आज भी यह बताती हैं कि मेवाड़ के लिए पराजय से अधिक भयावह था- 'अपमान'।

1303: अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और पहला जौहर साल 1303 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की। महीनों की घेराबंदी के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध का परिणाम मेवाड़ के पक्ष में नहीं रहेगा, तब किले के भीतर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

किले की स्त्रियों ने जौहर का मार्ग चुना, जबकि पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। यह निर्णय भय से नहीं, बल्कि उस राजपूत मर्यादा से जन्मा था, जिसमें गुलामी से बेहतर मृत्यु मानी जाती थी। चित्तौड़ गिरा, लेकिन मेवाड़ का आत्मसम्मान नहीं।

मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत (1540 ई.) में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को रानी पद्मिनी से जोड़ा गया है। इस सूफी काव्य में जिक्र है कि पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। लेकिन, रानियों ने अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर किया था।

1535: बहादुर शाह का हमला और दूसरा जौहर सोलहवीं शताब्दी में चित्तौड़ एक बार फिर संकट में आया। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले पर आक्रमण किया। इतिहास दोहराया गया- घेराबंदी, असमान युद्ध और फिर वही अंतिम विकल्प।

किले की रानियों और स्त्रियों ने एक बार फिर जौहर किया। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि सदियों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा था, जिसमें सम्मान जीवन से ऊपर रखा जाता था। यह दूसरा जौहर चित्तौड़ की गाथा को और गहरा कर गया।

1568: अकबर का आक्रमण और तीसरा जौहर मुगल सम्राट अकबर का चित्तौड़ पर हमला 1568 में हुआ। यह आक्रमण सैन्य दृष्टि से निर्णायक था। लंबे संघर्ष के बाद किला मुगलों के नियंत्रण में आया, और इसके बाद मेवाड़ की राजधानी उदयपुर स्थानांतरित कर दी गई।

इस युद्ध के दौरान भी किले की स्त्रियों ने जौहर किया। यह चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम जौहर था और इतिहास का वह अध्याय, जिसने इसे अमर बना दिया।

जौहर: त्रासदी या गौरव? आज के समय में जौहर को केवल त्रासदी के रूप में देखना अधूरा दृष्टिकोण होगा। जौहर मध्यकालीन राजस्थान- खासतौर पर राजपूत समाज में प्रचलित एक 'सामूहिक आत्मदाह' की प्रथा थी। यह तब किया जाता था जब किसी किले पर शत्रु का कब्ज़ा लगभग तय हो जाता था और स्त्रियों के सामने अपमान, दासता या जबरन यौन संबंधों का ख़तरा होता था।

इसलिए यह समझना जरूरी है कि उस कालखंड में जौहर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से उपजा एक निर्णय था, जिसमें स्त्रियाँ मूक पीड़ित नहीं, बल्कि अपने निर्णय की स्वामी थीं। जौहर उस दौर की राजपूत चेतना को दर्शाता है, जहाँ सम्मान व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे कुल और राज्य का विषय था।