दुनिया में सिर्फ एक जगह होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, कहां है 5 हजार साल पुराना मंदिर

दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहां रावण के भाई विभीषण की पूजा होती है। यह मंदिर राजस्थान के कोटा में स्थित है और यह 5 हजार साल पुराना मंदिर माना जाता है।

राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने यहाँ कोटा जिले के कैथुन कस्बे में धुलेंडी के दिन प्रति वर्ष आयोजित होने वाले पारम्परिक विभीषण मेले का उदघाटन किया।आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पिछले 45 सालों से आयोजित हो रहे इस मेले मे हिरणयाकश्यप का पुतला बनाया जाता है। आसपास क्षेत्र के मंदिरों से देव विमान शोभायात्रा के साथ विभीषण मंदिर पहुंचते हैं। विधिविधान से पूजन के बाद सभी देव विमान मेला स्थल पहुंचते हैं। जहाँ आतिशबाज़ी के बाद मुख्य अतिथि द्वारा हिरणयाकश्यप के पुतले का दहन किया जाता है।

5 हजार साल पुराना है मंदिर राजस्थान के कोटा के निकट कैथून में स्थित विभीषण मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ रावण के भाई विभीषण की पूजा होती है। यह करीब पांच हजार वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि रामराज्याभिषेक के बाद, विभीषण ने भगवान शिव और हनुमान जी को भारत भ्रमण कराने की इच्छा जताई। वे एक विशाल कांवड़ में उन्हें बिठाकर निकले। कैथून (प्राचीन नाम कौथुनपुर या कनकपुरी) में जब विश्राम के लिए कांवड़ जमीन पर टिकी, तो शर्त के अनुसार वे यहीं रुक गए। माना जाता है कि चौरचौमा में महादेव और रंगबाड़ी में हनुमान जी स्थापित हुए, जबकि कैथून में विभीषण रुक गए। यह प्रतिमा धड़ से ऊपर की है और शेष भाग जमीन में धंसा हुआ है। यह मंदिर पांच हजार वर्ष पुराना माना जाता है।

होली के दिन लगता है मेला यहाँ हर साल होली के आसपास सात दिवसीय मेला लगता है। यह देश का इकलौता स्थान है जहाँ होलिका दहन के बाद धुलंडी पर हिरण्यकश्यप के पुतले का दहन किया जाता है। मंदिर के वर्तमान ढांचे के बारे में कहा जाता है कि इसे करीब 1770-1821 में महाराव उम्मेदसिंह प्रथम ने बनवाया था।

दिलावर थे मुख्य अतिथि सूत्रों ने बताया कि इस बार शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मेले मे मुख्य अथिति थे। दिलावर ने पहले विभीषण मंदिर पहुंचकर विभीषणजी के दर्शन किये और उसके बाद मेला स्थल पहुंचकर हिरणयाकश्यप के पुतले का दहन किया! इस अवसर पर दिलावर ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। मेलों से समाज में मेल-जोल बढ़ता है। मेले का अर्थ ही मिलाप है। उन्होंने कहा कि विभीषण जी धर्मात्मा थे और प्रभु राम के बड़े भक्त थे। अधर्म के पथ पर चल रहे अपने भाई का साथ छोड़कर उन्होंने प्रभु श्री राम का साथ दिया!