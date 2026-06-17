‘देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ऐलान बाकी’, कांग्रेस के कारण RSS यहां तक आ पाया; अशोक गहलोत का बड़ा हमला
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RSS और BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नरम रुख की वजह से ही RSS इतना मजबूत हुआ। उन्होंने दावा किया कि देश असल में हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। साथ ही अल्पसंख्यकों के दमन का आरोप भी लगाया।
Ashok Gehlot Statement on RSS-BJP: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान BJP और RSS पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा- कांग्रेस के नरम रुख के कारण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आज यहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश असल में ''BJP-RSS के राज में हिंदू राष्ट्र'' बन चुका है बस इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है।
कांग्रेस के नरम रुख के कारण RSS यहां तक आ पाया
गहलोत ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाती है और अगर कांग्रेस सत्ता में रहते हुए इसी भावना से काम करती तो न तो आरएसएस और न ही भाजपा पनप पाते। ''मैं सोच-समझ के बोल रहा हूं कि आज RSS यहां तक आया है तो कांग्रेस के नरम रुख के कारण। इन्होंने 100 साल निकाल दिए। इनकी जो हरकतें हैं, उस ढंग से अगर कांग्रेस... BJP-RSS के साथ में व्यवहार करती तो ना तो भाजपा इतना पनपती और न ही आरएसएस पनपता।''
देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, औपचारिक ऐलान होना बाकी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर दो बार प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में माफी मांगने पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। विभिन्न धार्मिक त्योहारों पर हिंसा की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा, ''देश असल में हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है; खाली औपचारिक घोषणा करनी बाकी है।''
अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा, सरकारें, पार्टियां तोड़ी जा रहीं
उन्होंने आरोप लगाया, ''अल्पसंख्यकों को दबाया गया, चाहे वे मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, या फिर सिख हों, या ईसाई हों। ऐसा पहले कभी नहीं देखा मैंने। अल्पसंख्यकों के खिलाफ इनके हौसले बढ़ते जाएंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं।''
उन्होंने कहा, ''मैं जो बार-बार कह रहा हूं कि अगर आज इंदिरा गांधी होतीं तो इन पर प्रतिबंध लगा देतीं। ऐसा मैंने क्यों कहा? आपके इस सवाल का पूरा जवाब उसी बात में छिपा हुआ है। आज देश में जो हालात बन गए हैं, उन्हें गहराई से समझने की जरूरत है। आज देश में जैसी हरकतें हो रही हैं, जिस तरह चुनी हुई सरकारें और पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, वह लोकतंत्र के लिए घातक है।''
अगर इंदिरा गांधी होतीं तो भाजपा को…
इससे पहले रविवार को गहलोत ने जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा था, ''आज इंदिरा गांधी जैसी नेता होतीं तो वह भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध लगा देतीं। आप हिंदुत्व और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते। संविधान धर्म के नाम पर राजनीति की इजाजत नहीं देता।'' भाजपा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी अब भी ''आपातकाल वाली मानसिकता'' से ग्रस्त है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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