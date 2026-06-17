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‘देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ऐलान बाकी’, कांग्रेस के कारण RSS यहां तक आ पाया; अशोक गहलोत का बड़ा हमला

Ratan Gupta जयपुर, भाषा
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राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RSS और BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नरम रुख की वजह से ही RSS इतना मजबूत हुआ। उन्होंने दावा किया कि देश असल में हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। साथ ही अल्पसंख्यकों के दमन का आरोप भी लगाया।

‘देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ऐलान बाकी’, कांग्रेस के कारण RSS यहां तक आ पाया; अशोक गहलोत का बड़ा हमला

Ashok Gehlot Statement on RSS-BJP: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान BJP और RSS पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा- कांग्रेस के नरम रुख के कारण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आज यहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश असल में ''BJP-RSS के राज में हिंदू राष्ट्र'' बन चुका है बस इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है।

कांग्रेस के नरम रुख के कारण RSS यहां तक आ पाया

गहलोत ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाती है और अगर कांग्रेस सत्ता में रहते हुए इसी भावना से काम करती तो न तो आरएसएस और न ही भाजपा पनप पाते। ''मैं सोच-समझ के बोल रहा हूं कि आज RSS यहां तक आया है तो कांग्रेस के नरम रुख के कारण। इन्होंने 100 साल निकाल दिए। इनकी जो हरकतें हैं, उस ढंग से अगर कांग्रेस... BJP-RSS के साथ में व्यवहार करती तो ना तो भाजपा इतना पनपती और न ही आरएसएस पनपता।''

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देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, औपचारिक ऐलान होना बाकी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर दो बार प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में माफी मांगने पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। विभिन्न धार्मिक त्योहारों पर हिंसा की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा, ''देश असल में हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है; खाली औपचारिक घोषणा करनी बाकी है।''

अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा, सरकारें, पार्टियां तोड़ी जा रहीं

उन्होंने आरोप लगाया, ''अल्पसंख्यकों को दबाया गया, चाहे वे मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, या फिर सिख हों, या ईसाई हों। ऐसा पहले कभी नहीं देखा मैंने। अल्पसंख्यकों के खिलाफ इनके हौसले बढ़ते जाएंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं।''

उन्होंने कहा, ''मैं जो बार-बार कह रहा हूं कि अगर आज इंदिरा गांधी होतीं तो इन पर प्रतिबंध लगा देतीं। ऐसा मैंने क्यों कहा? आपके इस सवाल का पूरा जवाब उसी बात में छिपा हुआ है। आज देश में जो हालात बन गए हैं, उन्हें गहराई से समझने की जरूरत है। आज देश में जैसी हरकतें हो रही हैं, जिस तरह चुनी हुई सरकारें और पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, वह लोकतंत्र के लिए घातक है।''

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अगर इंदिरा गांधी होतीं तो भाजपा को…

इससे पहले रविवार को गहलोत ने जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा था, ''आज इंदिरा गांधी जैसी नेता होतीं तो वह भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध लगा देतीं। आप हिंदुत्व और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते। संविधान धर्म के नाम पर राजनीति की इजाजत नहीं देता।'' भाजपा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी अब भी ''आपातकाल वाली मानसिकता'' से ग्रस्त है।

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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