राजस्थान के बांसवाड़ा में आमने-सामने लगे पोस्टर्स से फैला तनाव, मस्जिद में घुस युवक ने गालियां देते बनाया वीडियो

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हाल ही में हुई दो घटनाओं ने शहर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। इनमें से पहली घटना उस वक्त सामने आई जब शहर की जामा मस्जिद पर लगे आई लव मोहम्मद पोस्टर के जवाब में बजरंग दल ने ठीक उसके सामने आई लव बजरंग दल का पोस्टर लगा दिया, जिसमें नीचे की तरफ अखबारों में छपी लव जिहाद की खबरों की कटिंग भी लगी हुई थी। बजरंग दल के पोस्टर के विरोध में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाबुझाकर वापस भेजा। वहीं शहर में तनाव बढ़ाने की दूसरी घटना एक वीडियो की वजह से हुई। जिसमें एक युवक तिलक लगाकर जामा मस्जिद के अंदर घुस गया और उसने मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को गंदी गालियां देते हुए उसे लड़ने के लिए उकसाते हुए अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने उस युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है।

आमने-सामने लगे पोस्टर्स से फैला तनाव दरअसल इनमें से पहले विवाद उस वक्त सामने आया जब जामा मस्जिद इलाके में आमने-सामने पोस्टर्स लग गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से शहर की जामा मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ था, इसके जवाब में मस्जिद के ठीक सामने बजरंग दल द्वारा अखबारों में लव जिहाद की खबरों की कटिंग के साथ आई लव बजरंग दल का पोस्टर लगा दिया गया। इसके बाद पहले तो वहां जामा मस्जिद से कुछ लोगों ने आकर उस पोस्टर को लेकर अपना विरोध जताया, लेकिन जब वह पोस्टर नहीं हटाया गया, तो पूरे इलाके में रहने वाले मुस्लिम समाज के हजारों लोग बजरंग दल के पोस्टर के विरोध में वहां जमा हो गए।

हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग उन लोगों ने करीब 4 घंटे तक इलाके को घेरकर रखा और वहां खड़े रहकर बजरंग दल के पोस्टर का विरोध किया, जिसके बाद छह थानों की पुलिस को वहां बुलाया गया। इस दौरान वहां पर बजरंग दल के समर्थक भी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस पोस्टर से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अखबारों की कटिंग लगी हुई है। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद उन्हें समझाइश दी गई, जो लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हें अपने-अपने घर भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

मस्जिद के अंदर घुस युवक ने गालियां देते हुए बनाया वीडियो वहीं इसी घटना के बाद एक युवक ने उकसाने वाली हरकत करते हुए एक वीडियो बनाया। वह युवक तिलक लगाकर जामा मस्जिद के अंदर घुसा, और शोएब लाला नाम के शख्स का जिक्र करते हुए कहने लगा 'शोएब लाला तेरी जामा मस्जिद के अंदर हूं, आजा कहां बैठा है छुपकर। इसके बाद वह युवक गालियां देते हुए शोएब लाला को उकसाने लगा, साथ ही उसने कहा कि मैं अकेला आया हूं, आजा तुझे लड़ाई करना थी ना तो आजा। वह कहने लगा अरे डरता हूं क्या, कलेजा लेकर बैठा हूं, देख हिंदू तिलक लगाकर आया है, आजा जो करना है कर ले।' वीडियो बनाने वाले इस युवक को सोशल मीडिया पर बजरंग दल का सदस्य बताया जा रहा है।