Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Tension rises in Banswara, Rajasthan due to posters put up facing each other
राजस्थान के बांसवाड़ा में आमने-सामने लगे पोस्टर्स से फैला तनाव, मस्जिद में घुस युवक ने गालियां देते बनाया वीडियो

राजस्थान के बांसवाड़ा में आमने-सामने लगे पोस्टर्स से फैला तनाव, मस्जिद में घुस युवक ने गालियां देते बनाया वीडियो

संक्षेप:

उन लोगों ने करीब 4 घंटे तक इलाके को घेरकर रखा और वहां खड़े रहकर बजरंग दल के पोस्टर का विरोध किया, जिसके बाद छह थानों की पुलिस को वहां बुलाया गया। इस दौरान वहां पर बजरंग दल के समर्थक भी मौजूद थे।

Dec 10, 2025 04:00 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बांसवाड़ा, राजस्थान
share

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हाल ही में हुई दो घटनाओं ने शहर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। इनमें से पहली घटना उस वक्त सामने आई जब शहर की जामा मस्जिद पर लगे आई लव मोहम्मद पोस्टर के जवाब में बजरंग दल ने ठीक उसके सामने आई लव बजरंग दल का पोस्टर लगा दिया, जिसमें नीचे की तरफ अखबारों में छपी लव जिहाद की खबरों की कटिंग भी लगी हुई थी। बजरंग दल के पोस्टर के विरोध में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाबुझाकर वापस भेजा। वहीं शहर में तनाव बढ़ाने की दूसरी घटना एक वीडियो की वजह से हुई। जिसमें एक युवक तिलक लगाकर जामा मस्जिद के अंदर घुस गया और उसने मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को गंदी गालियां देते हुए उसे लड़ने के लिए उकसाते हुए अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने उस युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आमने-सामने लगे पोस्टर्स से फैला तनाव

दरअसल इनमें से पहले विवाद उस वक्त सामने आया जब जामा मस्जिद इलाके में आमने-सामने पोस्टर्स लग गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से शहर की जामा मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ था, इसके जवाब में मस्जिद के ठीक सामने बजरंग दल द्वारा अखबारों में लव जिहाद की खबरों की कटिंग के साथ आई लव बजरंग दल का पोस्टर लगा दिया गया। इसके बाद पहले तो वहां जामा मस्जिद से कुछ लोगों ने आकर उस पोस्टर को लेकर अपना विरोध जताया, लेकिन जब वह पोस्टर नहीं हटाया गया, तो पूरे इलाके में रहने वाले मुस्लिम समाज के हजारों लोग बजरंग दल के पोस्टर के विरोध में वहां जमा हो गए।

हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग

उन लोगों ने करीब 4 घंटे तक इलाके को घेरकर रखा और वहां खड़े रहकर बजरंग दल के पोस्टर का विरोध किया, जिसके बाद छह थानों की पुलिस को वहां बुलाया गया। इस दौरान वहां पर बजरंग दल के समर्थक भी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस पोस्टर से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अखबारों की कटिंग लगी हुई है। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद उन्हें समझाइश दी गई, जो लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हें अपने-अपने घर भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

मस्जिद के अंदर घुस युवक ने गालियां देते हुए बनाया वीडियो

वहीं इसी घटना के बाद एक युवक ने उकसाने वाली हरकत करते हुए एक वीडियो बनाया। वह युवक तिलक लगाकर जामा मस्जिद के अंदर घुसा, और शोएब लाला नाम के शख्स का जिक्र करते हुए कहने लगा 'शोएब लाला तेरी जामा मस्जिद के अंदर हूं, आजा कहां बैठा है छुपकर। इसके बाद वह युवक गालियां देते हुए शोएब लाला को उकसाने लगा, साथ ही उसने कहा कि मैं अकेला आया हूं, आजा तुझे लड़ाई करना थी ना तो आजा। वह कहने लगा अरे डरता हूं क्या, कलेजा लेकर बैठा हूं, देख हिंदू तिलक लगाकर आया है, आजा जो करना है कर ले।' वीडियो बनाने वाले इस युवक को सोशल मीडिया पर बजरंग दल का सदस्य बताया जा रहा है।

पुलिस ने लिया युवक पर ऐक्शन

सोशल मीडिया पर युवक का यह भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया और आरोपी को निरूद्ध कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अग्रिम कार्यवाही व पूछताछ जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।