राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरएसएस के पथ संचलन को रोका, तनाव के बीच पुलिस का मार्च

राजस्थान के बारां शहर में उस समय तनाव फैल गया जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरएसएस के पथ संचलन को रोक दिया। इसे लेकर थोड़ी देर के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें हस्तक्षेप किया जिसके बाद पथ संचलन निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, कोटाSun, 31 Aug 2025 09:21 PM
रविवार को बारां में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवकों द्वारा अंजुमन चौक से होकर गुजरने वाले पथ संचलन पर आपत्ति जताई। इसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। आरएसएस स्वयंसेवकों ने निर्धारित मार्ग से पथ संचलन शुरू किया और खिड़की-दरवाजा होते हुए अंजुमन चौक पहुंचे।

अंजुमन चौक पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथ संचलन का विरोध किया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इसको लेकर वहां तनाव का माहौल पैदा हो गया। तुरंत एसपी अभिषेक अंदासु और कलेक्टर राहिताशव सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। इसके बाद पथ संचलन निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा।

एसपी अभिषेक अंदासु ने कहा कि आरएसएस पथ संचलन के मार्ग को लेकर विवाद हुआ था, जिसे तुरंत सुलझा लिया गया। बाद में मार्च अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा। अब स्थिति शांतिपूर्ण है। वहीं, आरएसएस स्वयंसेवक महावीर नामा ने कहा कि जिला प्रशासन को पथ संचलन और उसके मार्ग के बारे में सूचित कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरह से पथ संचलन का विरोध किया और उसे रोका, वह गलत था। इसे रोका नहीं जाना चाहिए था। कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने रविवार दोपहर शहर में फ्लैग मार्च किया।