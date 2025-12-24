Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Temperatures drop in Rajasthan, dense fog delays several trains - IMD update
राजस्थान में पारा लुढ़का, तो घने कोहरे ने थामी रफ्तार, कई ट्रेनें हुईं लेट- IMD अपडेट

राजस्थान में पारा लुढ़का, तो घने कोहरे ने थामी रफ्तार, कई ट्रेनें हुईं लेट- IMD अपडेट

संक्षेप:

Rajasthan Weather: मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, यहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद नागौर में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

Dec 24, 2025 03:55 pm ISTRatan Gupta भाषा, जयपुर
share Share
Follow Us on

Rajasthan Weather: राजस्थान में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से मंगलवार रात को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं, उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, यहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद नागौर में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विभाग ने बताया कि सीकर में रात का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि चूरू में यह 5.8 डिग्री, माउंट आबू में 6.6 डिग्री, झुंझुनू में 6.8 डिग्री और पिलानी में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, दौसा में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ जैसलमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और बाड़मेर में न्यूनतम तापमान क्रमश: 8.8 डिग्री, 10.5 डिग्री, 11 डिग्री, 12.2 डिग्री और 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी रह सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, राज्य में अगले कुछ दिन में पारा और गिरने की संभावना है। इससे ठंड बढ़ेगी। बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते राज्य में ट्रेनों की गति भी थमती नजर आ रही है। बुधवार को जयपुर जंक्शन से निकलने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें करीब 6 घंटे की देरी से चलीं। इससे यात्रियों को आने-जाने में खासा समस्या का सामना करना पड़ा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan IMD Weather
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।