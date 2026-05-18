गली-गली में शोर है, मदन दिलावर चोर है... शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री की निकाली शव यात्रा- VIDEO
जानकारी के मुताबिक, ये शिक्षक राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर से नाराज हैं। आखिर इस नाराजगी की क्या वजह है? ये शिक्षक इतना क्या नाराज हुए कि शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक शव यात्रा तक निकाल दी। शव यात्रा और नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।
गली-गली में शोर है, मदन दिलावर चोर है... तपती धूप में हाथों में तख्तियां लेकर गली-गली, नारेबाजी करती भीड़ का वीडियो सामने आया है। भीड़ में मौजूद लोग शिक्षक बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, ये शिक्षक राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर से नाराज हैं। आखिर इस नाराजगी की क्या वजह है? ये शिक्षक इतना क्या नाराज हुए कि शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक शव यात्रा तक निकाल दी। शव यात्रा और नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
ये वीडियो राजगंजमंडी का बताया गया है, जहां शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली और नारेबाजी के बाद उपखंड कार्यालय के बाहर प्रतीकात्मक दाह संस्कार कर विरोध जताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा।
गली-गली में शोर है, मदन दिलावर चोर है
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद नामक यूजर ने रैली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- आज रामगंजमंडी में शिक्षकों द्वारा गर्मी की छुट्टियां घटाने का विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की शव यात्रा निकाली गई और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भारी रोष जताया गया।"
रैली में मौजूद लोग नारेबाजी करते हुए कह रहे हैं- गली-गली में शोर है, मदन दिलावर चोर है। इस नारे पर यूजर ने आगे लिखा- “शायद छुट्टी चुराने का आरोप इस नारे के जरिए लगाया गया होगा, लेकिन आप जिस पेशे में होते हैं उसकी गरिमा के अनुरूप ही प्रदर्शन और नारेबाजी हो तो ज्यादा सुंदर लगता है।”
शिक्षा मंत्री पर छुट्टियां चुराने का आरोप
वहीं गंगाराम नामक अन्य यूजर ने लिखा- "मंत्री पर शिक्षकों की छुट्टियां चुराने का आरोप है...! दरअसल शिक्षा मंत्री ने गर्मी की छुट्टियों को फ़िज़ूल बताकर उन्हें घटा दिया। भाजपा सरकार और उनके मंत्री के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत भी मंत्री की ही विधानसभा क्षेत्र के शिक्षकों ने की है।"
शिक्षा विभाग ने कम की छुट्टियां
आपको बता दें कि राज्य के शिक्षा विभाग ने एकेडमिक सेशन 2026 और 2027 के लिए गर्मी की छुट्टियों (समर वेकेशन) के दिनों को कम कर दिया है। नए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में अब 17 मई से 20 जून तक ही गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इसके बाद 21 जून से ही स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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