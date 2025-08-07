Love Letter वाला टीचर! सरकारी मास्टर की हरकत से गांव में उबाल, स्कूल में जड़ा ताला तो खुला प्रेम 'राज'

Bikaner News Today: राजस्थान के बीकानेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक सरकारी टीचर, छात्रा को प्रेम पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। छात्रा ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी तो स्कूल में बवाल हो गया।

राजस्थान के बीकानेर से शर्मनाक घटना सामने आई है। इस घटना के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं विद्या के मंदिर में मास्टर साहब छात्रा को प्रेम पाठ पढ़ाना चाहते थे, लेकिन समय रहते ही छात्रा ने उनका राज खोल दिया, जिससे स्कूल में बवाल हो गया। फिलहाल मामला सामने आने के बाद आरोपित शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, खाजूवाला के दंतौर थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के लेक्चरर पर 11वीं की छात्रा को प्रेम पत्र देने का आरोप लगा है। छात्रा ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बुधवार सुबह गुस्साए परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंचे और मुख्य गेट पर ताला लगा दिया।

विभागीय जांच को आदेश वहीं, हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी किशनदान चारण ने आरोपी लेक्चरर को तत्काल निलंबित कर दिया और उसका मुख्यालय डूंगरपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावे विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।

मंगलवार को दिया गया था प्रेम पत्र मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को टीचर ने कक्षा में पढ़ रही छात्रा को प्रेम पत्र सौंपा था। छात्रा ने साहस दिखाते हुए इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने सबसे पहले स्कूल प्रशासन से शिकायत की। जब संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो बुधवार सुबह पूरा गांव एकजुट होकर स्कूल पहुंच गया।