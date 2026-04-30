तपते राजस्थान में बदला मौसम,कई जिलों में बारिश-ओले, आज फिर अलर्ट जारी

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है।

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। इसका असर बुधवार दोपहर बाद खास तौर पर जोधपुर और कोटा संभाग में दिखाई दिया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए 8 जिलों में बारिश और तेज आंधी का यलो अलर्ट जारी किया है।

गर्मी से राहत, कई शहरों का पारा 40°C से नीचे मौसम में आए बदलाव के चलते लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है। श्रीगंगानगर, सीकर और पिलानी समेत 10 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी के बीच यह बदलाव आमजन के लिए राहतभरा साबित हुआ है।

चित्तौड़गढ़ रहा सबसे गर्म, कई शहरों में 40 पार हालांकि राहत के बीच कुछ इलाकों में गर्मी का असर बरकरार रहा। चित्तौड़गढ़ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर में 42°C, जैसलमेर में 42.6°C, बीकानेर में 41.4°C, जोधपुर और कोटा में 41.3°C, भीलवाड़ा में 41°C, पाली में 41.1°C, चूरू में 40.8°C, अजमेर में 40.4°C, उदयपुर में 40.5°C और वनस्थली (टोंक) में 40.7°C तापमान दर्ज हुआ।

जयपुर में उमस भरी गर्मी, बादलों की आवाजाही राजधानी जयपुर में दिनभर तेज गर्मी के साथ हल्के बादलों की आवाजाही रही। अधिकतम तापमान 41.0°C और न्यूनतम 28.7°C दर्ज किया गया। बादलों की मौजूदगी के चलते उमस ने लोगों को और अधिक परेशान किया।

उदयपुर में तापमान में हल्की बढ़ोतरी उदयपुर में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 40.5°C रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.6°C दर्ज हुआ। मौसम में बदलाव के संकेत जरूर मिले, लेकिन गर्मी का असर बना रहा।

जोधपुर में बारिश से बदला मौसम, पेड़ गिरने से रास्ता बाधित जोधपुर में दिनभर उमस और गर्मी के बाद शाम को अचानक बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ आई बारिश के कारण शास्त्री नगर इलाके में एक पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता बाधित हो गया। शहर के कई हिस्सों—जालोरी गेट, सरदारपुरा, बासनी और रातानाड़ा—में भी रिमझिम बारिश दर्ज की गई।

सीकर में 9 दिन बाद 40°C से नीचे आया पारा सीकर में आंधी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। 9 दिन बाद यहां का अधिकतम तापमान 40°C से नीचे पहुंचा। शेखावाटी क्षेत्र में बने निम्न वायुदाब क्षेत्र के चलते पिछले दो दिनों से मौसम सक्रिय बना हुआ है।

अजमेर में धूलभरी आंधी के बाद बूंदाबांदी अजमेर में दिनभर तेज धूप रही, लेकिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। धूलभरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान 40.4°C और न्यूनतम 27.9°C दर्ज किया गया।

अलवर में ओलावृष्टि, अगले 2 दिन अलर्ट अलवर में बुधवार दोपहर ओले गिरने के साथ तेज बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने यहां अगले दो दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना जताई है।

कोटा में बारिश-ओलों से राहत, 2 दिन में 4°C गिरा पारा कोटा में भीषण गर्मी के बीच शाम को मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में बारिश और चने के आकार के ओले गिरे। पिछले दो दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। खासकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी की संभावना है।