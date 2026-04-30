तपते राजस्थान में बदला मौसम,कई जिलों में बारिश-ओले, आज फिर अलर्ट जारी
राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है।
राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। इसका असर बुधवार दोपहर बाद खास तौर पर जोधपुर और कोटा संभाग में दिखाई दिया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए 8 जिलों में बारिश और तेज आंधी का यलो अलर्ट जारी किया है।
गर्मी से राहत, कई शहरों का पारा 40°C से नीचे
मौसम में आए बदलाव के चलते लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है। श्रीगंगानगर, सीकर और पिलानी समेत 10 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी के बीच यह बदलाव आमजन के लिए राहतभरा साबित हुआ है।
चित्तौड़गढ़ रहा सबसे गर्म, कई शहरों में 40 पार
हालांकि राहत के बीच कुछ इलाकों में गर्मी का असर बरकरार रहा। चित्तौड़गढ़ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर में 42°C, जैसलमेर में 42.6°C, बीकानेर में 41.4°C, जोधपुर और कोटा में 41.3°C, भीलवाड़ा में 41°C, पाली में 41.1°C, चूरू में 40.8°C, अजमेर में 40.4°C, उदयपुर में 40.5°C और वनस्थली (टोंक) में 40.7°C तापमान दर्ज हुआ।
जयपुर में उमस भरी गर्मी, बादलों की आवाजाही
राजधानी जयपुर में दिनभर तेज गर्मी के साथ हल्के बादलों की आवाजाही रही। अधिकतम तापमान 41.0°C और न्यूनतम 28.7°C दर्ज किया गया। बादलों की मौजूदगी के चलते उमस ने लोगों को और अधिक परेशान किया।
उदयपुर में तापमान में हल्की बढ़ोतरी
उदयपुर में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 40.5°C रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.6°C दर्ज हुआ। मौसम में बदलाव के संकेत जरूर मिले, लेकिन गर्मी का असर बना रहा।
जोधपुर में बारिश से बदला मौसम, पेड़ गिरने से रास्ता बाधित
जोधपुर में दिनभर उमस और गर्मी के बाद शाम को अचानक बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ आई बारिश के कारण शास्त्री नगर इलाके में एक पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता बाधित हो गया। शहर के कई हिस्सों—जालोरी गेट, सरदारपुरा, बासनी और रातानाड़ा—में भी रिमझिम बारिश दर्ज की गई।
सीकर में 9 दिन बाद 40°C से नीचे आया पारा
सीकर में आंधी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। 9 दिन बाद यहां का अधिकतम तापमान 40°C से नीचे पहुंचा। शेखावाटी क्षेत्र में बने निम्न वायुदाब क्षेत्र के चलते पिछले दो दिनों से मौसम सक्रिय बना हुआ है।
अजमेर में धूलभरी आंधी के बाद बूंदाबांदी
अजमेर में दिनभर तेज धूप रही, लेकिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। धूलभरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान 40.4°C और न्यूनतम 27.9°C दर्ज किया गया।
अलवर में ओलावृष्टि, अगले 2 दिन अलर्ट
अलवर में बुधवार दोपहर ओले गिरने के साथ तेज बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने यहां अगले दो दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना जताई है।
कोटा में बारिश-ओलों से राहत, 2 दिन में 4°C गिरा पारा
कोटा में भीषण गर्मी के बीच शाम को मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में बारिश और चने के आकार के ओले गिरे। पिछले दो दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।
आगे कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। खासकर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी की संभावना है।
पब्लिक एडवाइजरी
मौसम विभाग ने लोगों को आंधी-बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं के समय पेड़ों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहें तथा खुले स्थानों पर खड़े वाहन सुरक्षित जगह पर पार्क करें।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।