वक्फ में भ्रष्टाचार से सब वाकिफ; सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ प्रावधानों को छोड़कर वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कहा जानें…

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कुछ प्रावधानों पर रोक भी लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर फैसला करने के लिए जिलाधिकारी को दी गई शक्तियों पर भी रोक लगा दी। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है।

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम राहत दी है। सरकार की मंशा हमेशा स्पष्ट थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। कुछ पुराने मामले थे जिन्हें नेता वोट की राजनीति के कारण हाथ लगाने से डरते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में यह वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया था। वक्फ के मामलों में भ्रष्टाचार की समस्या से सभी लोग वाकिफ हैं। सभी जानते हैं कि किस तरह से बीते 50 वर्षों में वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्दबुर्द किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो बिल्कुल ही साफ कर दी है कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है।