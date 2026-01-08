Hindustan Hindi News
राजस्थान में महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म, 3 पुलिसवालों समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

राजस्थान में महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म, 3 पुलिसवालों समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

संक्षेप:

सिद्धमुख थाने के SHO ने घटना के बारे में जानकारी दी, और कहा कि पुलिस अधीक्षक को दी अपनी शिकायत में पीड़ित महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि साल 2017 में जब वह सरदारपुर पुलिस स्टेशन में तैनात थी, तब उसके साथ यह घटना हुई थी।

Jan 08, 2026 03:53 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, जयपुर, राजस्थान
राजस्थान के चुरू जिले में एक निलंबित महिला कांस्टेबल ने तीन पुलिसकर्मियों समेत चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का कहना है कि यह वारदात 9 साल पहले हुई थी। एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला कांस्टेबल ने इस मामले में चूरू के जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। जिसके बाद बुधवार को चूरू के सिद्धमुख पुलिस थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर (पुलिस उपनिरीक्षक) सुभाष, कांस्टेबल रविंद्र और कांस्टेबल जयवीर व एक अन्य व्यक्ति विक्की के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया गया।

पीड़िता बोली- 9 साल पहले हुई थी घटना

सिद्धमुख थाने के SHO इमरान खान ने घटना के बारे में बताया और कहा कि पुलिस अधीक्षक को दी अपनी शिकायत में महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि साल 2017 में जब वह सरदारपुर पुलिस स्टेशन में तैनात थी, तो इस दौरान इन चार आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। महिला ने बताया कि घटना के समय सब-इंस्पेक्टर सुभाष सरदारशहर के SHO थे और दोनों कांस्टेबल भी वहीं तैनात थे।

निलंबित चल रही है पीड़ित कांस्टेबल

पुलिस अधिकारी इमरान खान ने बताया कि पीड़ित महिला कांस्टेबल अनुशासनहीनता के कारण फिलहाल निलंबित है, साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

