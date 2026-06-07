Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में केंद्र सरकार के निर्देश पर हो रहा बड़ा सर्वे, की जा रही इन बातों की जांच

Sourabh Jain पीटीआई, जैसलमेर, राजस्थान
Follow us on Google News
share

अपने विशाल रेगिस्तानी इलाके और रणनीतिक स्थिति की वजह से जैसलमेर देश के सबसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में से एक माना जाता है। जिला प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि, गैर-कानूनी निर्माण या कब्जे की जानकारी अधिकारियों को दें।

राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में केंद्र सरकार के निर्देश पर हो रहा बड़ा सर्वे, की जा रही इन बातों की जांच

राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक खास सर्वे शुरू किया गया है, जिसका मकसद बॉर्डर इलाकों में बने गैर-कानूनी निर्माणों की पहचान करना और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में बनी इमारतों के लिए पैसे के स्रोत की जांच करना है। इस अभियान की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस मुहिम में इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी निर्माणों को शामिल किया गया है, और यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए उन निर्देशों के बाद उठाया गया है, जो कि उन्होंने पिछले महीने बीकानेर में सुरक्षा की समीक्षा के लिए हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में दिए थे।

अधिकारियों ने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले शुरू हुए इस सर्वे को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), जिला प्रशासन, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियां ​​मिलकर कर रही हैं, साथ ही उन्होंने बताया कि इस काम को अक्टूबर तक पूरा करने की योजना है।

ये भी पढ़ें:बदलेगा राजस्थान कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष? अंदरखाने से सामने आई बड़ी जानकारी

अभियान की जानकारी देते हुए जैसलमेर की कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी निर्माणों और कब्ज़ों की मैपिंग और जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, 'सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि क्या इमारतें सभी आवश्यक अनुमति लेने के बाद बनाई गई हैं और उन्हें बनाने में क्या किसी तरह के तय नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।'

कलेक्टर के मुताबिक, उन प्रॉपर्टीज पर खास ध्यान दिया जा रहा है जिनमें भारी निवेश हुआ है या जो सुरक्षा के नजरिए से संवेदनशील इलाकों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसे मामलों में मालिकाना हक, पैसे के स्रोत और निर्माण के मकसद का पता लगाने के लिए और जांच की जाएगी।'

ये भी पढ़ें:राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी नीरज डांगी की कुल संपत्ति कितनी

जोरवाल ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​सीमा के पास बन चुके या बन रहे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों को जुटाने के इंतजाम के तरीके की जांच में मदद करेंगी। उन्होंने कहा, 'अगर अधिक खर्च वाली कोई इमारत मिलती है, तो उसकी अलग से जांच की जाएगी। एजेंसियां ​​पता लगाएंगी कि इसके लिए पैसा किसने दिया और क्या इससे सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता है।'

अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध मामलों की जांच में IB, BSF और मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​शामिल होंगी। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम केंद्र सरकार की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा मजबूत की जा रही है और तस्करी, घुसपैठ या दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोका जा रहा है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान के बाड़मेर में 1 साल की बेटी की हत्या कर मां ने किया सुसाइड
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Rajasthan
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।