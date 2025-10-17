यह इतना बड़ा घोटाला है कि हम सोच भी नहीं सकते; राजस्थान सरकार पर बुरी तरह भड़का सुप्रीम कोर्ट

Hindustan Hindi News
Fri, 17 Oct 2025 02:56 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित जमीनों पर अतिक्रमण सरासर घोटाला है। इसमें ऊपर से नीचे तक सभी की मिलीभगत है। दो जजों की पीठ ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के दर्जनों आदेश हैं जिनमें कहा गया है कि अधिकारी इन निर्माणों को नियमित नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को घोटाला बताया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें ऊपर से नीचे तक सभी की मिलीभगत है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के दर्जनों आदेश हैं जिनमें कहा गया है कि अधिकारी इन निर्माणों को नियमित नहीं कर सकते।

जस्टिस मेहता ने कहा कि कई पीठों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जमीन मुक्त हो जाए। इस घोटाले के पीछे ये ताकतवर लोग हैं, जो इसे होने नहीं देते। राजस्थान सरकार द्वारा हाईकोर्ट के 20 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी की।

हाईकोर्ट ने राजस्थान आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित भूमि पर किए गए किसी भी अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए। साथ ही ऐसे अवैध निर्माण की अनुमति देने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि वहां लगभग 5000 घर थे।जस्टिस मेहता ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसका हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इन अवैध निर्माणों को गिराने पर विचार करने को कहा है।

पीठ ने कहा कि अदालत में जाकर अपनी बात स्पष्ट करें। यह पूरी तरह से घोटाला है। हाईकोर्ट के पहले भी दर्जनों आदेश आ चुके हैं कि आप इन निर्माणों को नियमित नहीं कर सकते। आप इन कब्जों को नियमित नहीं कर सकते। यह जमीन आवास बोर्ड की है। ऊपर से नीचे तक हर कोई इसमें शामिल है।

जस्टिस मेहता ने आगे कहा कि यह बिल्कुल सत्य है। आप निर्देश मान लें। अन्यथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ध्वस्त हो जाए। पीठ ने कहा कि यह इतना बड़ा घोटाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। पीठ ने कहा कि आवास बोर्ड की पूरी योजना पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जमीन हड़पने वालों, प्रॉपर्टी डीलरों वगैरह ने जमीनें अपने कब्जे में ले ली हैं।

पीठ ने भाटी से कहा कि आप याचिका वापस लेना चाहते हैं तो हम आपको इसकी अनुमति दे सकते हैं। या आप चाहते हैं कि हम निगरानी करें तो हम यहीं से निगरानी शुरू कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। पीठ ने राज्य को उचित राहत के लिए हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

Rajasthan News
