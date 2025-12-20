सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के डेंटल कॉलेजों पर 10 करोड़ जुर्माना लगाया, राज्य सरकार की निंदा की

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Supreme Court imposes Rs 10 cr each fine on 10 dental colleges over BDS admission rules
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 10 निजी डेंटल कॉलेजों पर प्रवेश में अनियमितताओं के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इन कॉलेजों द्वारा की गई गैरकानूनी गतिविधियों और जानबूझकर नियमों के उल्लंघन के लिए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी।

Dec 20, 2025 04:20 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने पाया कि इस मामले में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को ठेस पहुंची है। शीर्ष कोर्ट ने इन कॉलेजों और राज्य सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2016-17 शैक्षणिक सत्र के बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) प्रवेश में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) के पास 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश भी दिया।

कोर्ट का यह कड़ा आदेश प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के पाए जाने के बाद आया। राजस्थान सरकार ने बिना अनुमति के बीडीएस छात्रों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत की तुलना में नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) प्रतिशत को 10 प्रतिशत और फिर 5 प्रतिशत तक कम कर दिया था।

इन छूटों के कारण कुछ छात्रों को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद डेंटल कॉलेजों में प्रवेश मिल गया। इसके अलावा, संबंधित कॉलेजों ने इस 10.5 प्रतिशत की छूट के बाद भी कुछ अन्य छात्रों को प्रवेश दिया। कोर्ट ने 18 दिसंबर के अपने फैसले में शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए नीट प्रतिशत में छूट के बाद प्रवेश पाने वाले छात्रों को राहत प्रदान की और उनकी बीडीएस डिग्री को नियमित कर दिया।

मुख्य याचिका में 59 छात्रों के वकील ऋषभ सांचेती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत पाने वाले सभी छात्रों को राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें वे राज्य सरकार को आपदाओं, बीमारियों के प्रकोप या राज्य में अन्य आपात स्थितियों के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए बुलाए जाने पर नि:शुल्क सेवाएं देने की पेशकश करें।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कॉलेजों ने 10.5 प्रतिशत छूट से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश देकर 2007 के नियमों का घोर उल्लंघन किया है। राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत रूप से इस प्रकार की छूट देने और केंद्र सरकार एवं डीसीआई के निर्णयों की सूचना समय पर न देने की भी कड़ी आलोचना की गई।

कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को जिस प्रकार से कमजोर किया गया है, उस पर अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए विवश हैं। कॉलेजों ने 10.5 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश देकर 2007 के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि आठ सप्ताह के भीतर आरएसएलएसए में जमा की जाए। इस धनराशि का उपयोग राज्य में सामाजिक संस्थानों के कल्याण के लिए किया जाए, जिनमें वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम और बाल देखभाल संस्थान शामिल हैं।

