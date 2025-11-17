बीकानेर में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई सुपरफास्ट ट्रेन, टक्कर से हड़कंप; कैसे हुआ हादसा? VIDEO
राजस्थान के बीकानेर से ट्रैक्टर ट्रॉली और सुपरफास्ट ट्रेन की टक्कर की खबर सामने आई है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टला और ट्रेन डीरेल होने से बच गई। जानकारी के मुताबिक, ट्रैक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से सुपरफास्ट ट्रेन टकराई और ट्रॉली रेलवे पटरी से खिसककर किनारे हो गई। इस टक्कर में भीषण आवाज के बीच यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे क्रॉसिंग पर कोई फाटक नहीं था। इसके चलते एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर लाइन क्रॉस कर रहा था, लेकिन इसी जल्दबाजी में वह ट्रैक पर आ गया। इतने में सामने से बीकानेर-दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ गई। लोको पायलट ने जैसे ही सामने ट्रैक्टर ट्रॉली देखी, उसने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन की गति को कम कर दिया। इधर ट्रैक्टर ड्राइवर ने सामने से ट्रेन को आते देख घबराकर ट्रॉली सहित ट्रैक्टर को छोड़कर कूद गया।
हालांकि लोको पायलट ने ट्रेन की स्पीड कम कर दी थी, लेकिन फिर भी रेलगाड़ी जाकर टकरा गई। लेकिन, स्पीड कम होने के चलते बड़ा हादसा होने से बच गया। जोरदार टक्कर से ट्रॉली अलग हो गई और तेज आवाज से ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो डीरेल भी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया।