Hindi News राजस्थान Sukhdev Singh Gogamedi Muder Live: करणी सेना ने एमपी में बुलाया बंद, आज हनुमानगढ़ में अंतिम संस्कार; पत्नी ने की भावुक अपील LIVE UPDATES रिफ्रेश Sukhdev Singh Gogamedi Muder Live: करणी सेना ने एमपी में बुलाया बंद, आज हनुमानगढ़ में अंतिम संस्कार; पत्नी ने की भावुक अपील श्री राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का आज हनुमानगढ़ी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। करणी सेना ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान किया है। कल जयपुर बंद था।

Jaipur, Dec 05 (ANI): File Photo of Rajput Karni Sena President Sukhdev Singh Gogamedi, shot dead by some unidentified criminals, in Jaipur on Tuesday. (ANI Photo)