'बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे ये छात्र', राजस्थान हाई कोर्ट ने CBSE और RBSE को दिया सख्त निर्देश

राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल छोड़कर कोचिंग जाने वाले छात्रों पर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में ना बैठने दिया जाए, जो स्कूल छोड़कर कोचिंग सेंटर जा रहे हैं।

बच्चों की स्कूल के बजाय कोचिंग पर निर्भरता को लेकर कई सालों से चिंता जाहिर की जा रही थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) को निर्देश देते हुए कहा कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र स्कूल छोड़कर कोचिंग सेंटर ना जाएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की भी अनुमति ना दी जाए।

राजस्थान हाई कोर्ट के खंडपीठ न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने सीबीएसई और आरबीएसई को स्कूल चलते समय औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि औचक निरीक्षण करने से पता लगाया जा सकेगा कि स्कूल छोड़कर कौन से बच्चे कोचिंग जा रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि छात्रों की स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य है और बिना किसी कारण स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों और उन स्कूलों के साथ ही संबंधित अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि राज्य के सभी बोर्ड स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर औचक निरीक्ष के लिए एसआईटी की टीम गठित की जाए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि स्कूल में ना होने पर किन कोचिंग में जाते हैं। इस दौरान अगर बच्चे स्कूल छोड़कर कोचिंग में पाए जाते हैं तो स्कूल, कोचिंग और सभी संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।