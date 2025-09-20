students going to coaching and skipping school should not be allowed in board exams rajasthan high court 'बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे ये छात्र', राजस्थान हाई कोर्ट ने CBSE और RBSE को दिया सख्त निर्देश, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़students going to coaching and skipping school should not be allowed in board exams rajasthan high court

'बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे ये छात्र', राजस्थान हाई कोर्ट ने CBSE और RBSE को दिया सख्त निर्देश

राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल छोड़कर कोचिंग जाने वाले छात्रों पर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में ना बैठने दिया जाए, जो स्कूल छोड़कर कोचिंग सेंटर जा रहे हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 20 Sep 2025 01:55 PM
share Share
Follow Us on
'बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे ये छात्र', राजस्थान हाई कोर्ट ने CBSE और RBSE को दिया सख्त निर्देश

बच्चों की स्कूल के बजाय कोचिंग पर निर्भरता को लेकर कई सालों से चिंता जाहिर की जा रही थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) को निर्देश देते हुए कहा कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र स्कूल छोड़कर कोचिंग सेंटर ना जाएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की भी अनुमति ना दी जाए।

राजस्थान हाई कोर्ट के खंडपीठ न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने सीबीएसई और आरबीएसई को स्कूल चलते समय औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि औचक निरीक्षण करने से पता लगाया जा सकेगा कि स्कूल छोड़कर कौन से बच्चे कोचिंग जा रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि छात्रों की स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य है और बिना किसी कारण स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों और उन स्कूलों के साथ ही संबंधित अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि राज्य के सभी बोर्ड स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर औचक निरीक्ष के लिए एसआईटी की टीम गठित की जाए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि स्कूल में ना होने पर किन कोचिंग में जाते हैं। इस दौरान अगर बच्चे स्कूल छोड़कर कोचिंग में पाए जाते हैं तो स्कूल, कोचिंग और सभी संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि छात्रों को स्कूलों को छोड़कर कोचिंग सेंटरों में भेजने से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। पीठ ने कहा कि अगर पढ़ाई के बीच सत्र में स्कूल छोड़कर कोचिंग जाते हैं तो उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसकी जांच के लिए प्रदेश में एसआईटी की टीम गठित की जाएगी, जो स्कूलों के समय में चेक करेगी कि छात्र स्कूल के समय कोचिंग सेंटरों पर पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं।